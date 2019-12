Zatímco koalice (ANO, ODS a Karlovaráci) trvala na předloženém znění tohoto nejdůležitějšího dokumentu města, protože je podle ní vyvážený a dobře zpracovaný, opozice (KOA, Pirátia KSČM) cupovala jednu položku za druhou. Opozičním zastupitelům především vadilo krácení peněz pro základní školy, pro Karlovarský symfonický orchestr (KSO), plošné škrty v příspěvkových organizacích města i omezování linek v městském dopravním podniku.

Pro rozpočet, který počítá s příjmy ve výši miliardy 250 milionů a výdaje činí miliardu 364 milionů, nakonec zvedlo ruku 22 zastupitelů. Deset bylo proti a dva se zdrželi. Nová koalice v čele s ANO připravovala rozpočet poprvé a minulému vedení, především KOA a exprimátorovi Petru Kulhánkovi, vyčetla, co mohla. „Tvrdili jste, že nám předáváte město v růžových mašličkách, ale po vás zbyla potopa. Snažíme se v rámci možností o finanční vylepšení kondice města, ale za ten rok, co tu sedím, prožívám údiv a skepsi. Drtí mě vaše nekoncepčnost a nečinnost. To nebyl kočkopes, ale prasotur,“ vyčetl Kulhánkovi náměstek Tomáš Trtek (ANO). Náměstek Petr Bursík (ODS) kritizoval předchozí vedení města za zanedbanou infrastrukturu a mizivé investice do vlastního majetku. Zastupitel Kulhánek se ohradil, že nejlepší obrana je útok, a koalici kritizoval za to, že s městem nakládá pouze přes čísla. Navrhl usnesení, aby do opravy Dvorského mostu šlo o 10 milionů méně, zvýšení rozpočtu KSO o čtyři miliony, navýšení rozpočtu škol o 3,5 milionu na úroveň roku 2019, Kanceláři architektury přidat milion a Balneologickému institutu 200 tisíc korun. Ani jeden z návrhů neprošel.