Strhla se kolem toho i ostrá diskuse na pátečním mimořádném zastupitelstvu, jehož hlavním bodem byla výměna na postu radního města. Odvolaného radního Jiřího Netrha (Ostrov, můj domov) a nahradila v této funkci Věra Maříková (SPD). Autorem návrhu památníku je Tereza Kupková – Kabelková, jejíž pradědeček Bohumil Kupka prošel pracovním trestaneckým táborem na Mariánské. Hlavní část pomníku má tvořit periskop, který má být hlavně zaměřen na budovatelské sousoší na průčelí domu kultury, největší připomínku totalitních režimů v Ostrově, jehož autorem je jeden z politických vězňů, sochař Jaroslav Šlezinger. Byl donucen vytvořit sochu s příslibem dřívějšího propuštění z vězení, ale nedočkal se toho a zemřel na následky ozáření.

Téma ohledně památníku otevřela na zastupitelstvu místostarostka Kateřina Domalípová (nezávislá za ANO), když kritizovala bývalého starostu, současného zastupitele a poslance za ODS Jana Bureše za obsah jeho videa, jež sdílel minulý týden prostřednictvím sociálních sítí. Video nechala Domalípová na jednání pustit. "Na tom videu vidíte, jak pan poslanec zesměšňuje kolegy, o jednom říká, že je kavárník, o druhém, že je hospodský. Já nechci být u vašich projektů, kdy chcete v rámci jednoho dát 21 milionů na památník obětem komunismu. Přestaňte lhát. Taky vám natočím videjko. Můžeme si je předávat přes sociální sítě," doplnila Domalípová s tím, že to je taškařice. "Památník jste nazvala taškařicí. To je tedy silné kafe," reagoval na to Bureš.

"Sedíme v budově (areál ostrovského zámku - poznámka redakce), kde byla za druhé světové války zabita spousta lidí. A ti tady mají jen destičku. Naše rodina byla v minulosti hodně persekuována, takže vím, co je totalita. Já ten památník neznevažuji. Ale částka 21 milionů korun je zkrátka hodně," poznamenala Věra Maříková. "Ano, koncentrační tábor byl skutečně v této budově. A v nedaleké Myslivně zase docházelo k brutálnímu mučení Němců po ukončení války. Velká část Ostrova vznikla otrockou prací těch, co tady nebyli dobrovolně," kontroval Bureš. "Ten projekt není jen o památníku, ale jeho cílem je revitalizace celého prostranství. Samotný památník vychází na tři, čtyři miliony korun. Pokud se vám to nelíbí, tak přijďte s jiným návrhem, který bude mít hlavu a patu," konstatoval Bureš.

Do vyostřené diskuse, zda je památník obětem komunistických lágrů adekvátním připomenutím na hrůzy totalitní doby, se pustil i bývalý místostarosta Marek Poledníček (Ostrováci). "My se tu bavíme o rozdílech mezi komunisty a fašisty. Jenomže komunisti mučili vlastní lidi, fašisté cizí. Ten památník není jen kus kamene nebo komín, jak tomu říkáte. Součástí je revitalizace celého prostranství před ČSOB," uvedl Poledníček. Podle poslankyně a zastupitelky Karly Maříkové (SPD), která je dcerou nově zvolené radní, ovšem 21 milionů korun Ostrov na takový projekt nemá. Poledníček proto připomenul, že akce neměla být financována jen z městských prostředků, ale že na to Ostrov zpracovával podklady pro získání dotace. "Je to tak velký projekt, že jste se měli zeptat veřejnosti na její názor. Nemuseli jste vyhlašovat hned referendum, stačila by i anketa," reagovala na to Karla Maříková.

Současný místostarosta Pavel Čekan mimo jiné zdůraznil, že v rámci tak velkého projektu se má revitalizovat území, které je ze dvou třetin v soukromém vlastnictví, a to ČSOB. "A nechápu váš postoj. Pokud chcete někomu vzdávat čest a připomenout minulost, tak byste to měli udělat bez dotace," prohlásil Čekan, který bývalé vedení zároveň informoval, že dotaci na památník už Ostrov podal. "Ale proč nemůže památník být v Domě kultury nebo před ním, když je dominantou Nového Ostrova? Já nechápu, proč kvůli tomu musíme revitalizovat plochu, která není naše. Nejsou nutné k tomu dělat chodníky," dodal ostrovský místostarosta. Bureš bouřlivou diskusi i památníku pak uzavřel s dovětkem, že touto částí města prochází řada lidí a že jde o jedno z posledních míst, které ještě neprošlo obměnou.