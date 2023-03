Vytisková má jako řadová zastupitelka dostávat přibližně 1400 korun. "Peníze mi obec posílá od jmenování nového zastupitelstva složenkou, já je ale nepřebírám. Božičany jsem nejdříve žádala ústně, že nemám na odměnu nárok, pak i písemně, ale složenky mi chodí dále," uvedla Vytisková.

Důvodem pro poněkud nestandardní rozhodnutí, které nemá v české politice příliš obdoby, tedy že by zastupitelé vykonávali svou funkci dobrovolně zdarma, není ale finanční blaho obce. "Ne, to ne, nedělám to proto, že bych chtěla obci ušetřit peníze. Jsem totiž rezidentkou Německa a převzetí odměny pro mě jako zastupitelky by pro mě znamenalo nemalé administrativní komplikace. A nejen pro mě, ale i pro obec," vysvětluje Vytisková.

A protože podle ní obec nereaguje na její žádost, podala na ni předžalobní výzvu. "Myslím to pro obec dobře, ale nemám na výběr. Teď se to mělo řešit na zastupitelstvu, ale na jednání jsem se nemohla dostavit, protože jsem byla nemocná," dodává zastupitelka z řad hnutí Společně pro obec 2022, které má v sedmičlenném zastupitelstvu jeden mandát, šest připadá Nezávislým.

Božičanský starosta Miloš Kameš přiznává, že obec chce zastupitelce odměnu nadále vyplácet. "Ty peníze jí zkrátka patří a má na ně ze zákona nárok. Odměnu pro ni stejně jako pro všechny zastupitele jsme schvalovali hromadně při ustavujícím zastupitelstvu. Ano, je pravda, že už tehdy na tomto jednání vystoupila, že peníze nechce, ale doposud konkrétně nezdůvodnila, proč má takový názor. Nyní jsme se dozvěděli, že se ohání paragrafy a že nás chce dát k soudu. Chtěli jsme to řešit na jednání zastupitelstva, které se konalo před pár dny, ale ona ani neřekla, že je nemocná," komentuje situaci Kameš, který si myslí, že hlavní důvod takového postoje opoziční zastupitelky je zcela v něčem jiném, ale více to odmítl konkretizovat.