Až do října navrhuje prodloužit termín sdružení firem Eurovia a Berger, které narovnávají serpentiny nad Bečovem nad Teplou. Hlavní tah z Karlových Varů na Plzeň je kvůli této mimořádné akci u Bečova přerušen a řidiči musí volit objížďky. Sdružení firem se přitom ve smlouvě s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) zavázalo, že stavba bude hotová na konci července. Právě díky tak krátkému termínu a na základě nabídnuté ceny zakázku vyhrálo.

Jenomže se během prací, jak už Deník v polovině června uvedl, objevily nenadálé komplikace. Skála v daném místě není totiž v takovém stavu, jak průzkumy naznačily. V tu dobu ještě nebyla známá předpokládaná změna termínu.

„Zhotovitel nám už nějaký harmonogram představil, ale úplně se s ním v tom neshodujeme. Jeho nároky vyhodnocujeme a s navrženým termínem, kterým má být až říjen, nesouhlasíme. Tlačíme na něj, aby se komunikace dokončila co nejdříve, a to v září. V srpnu to rozhodně nebude,“ poznamenal nyní ředitel ŘSD Karlovy Vary Lukáš Hnízdil, který zároveň dodal, že se kvůli tomu prodraží i celková cena zakázky. Ta měla původně stát 137 milionů korun.

„Skalní masiv je trochu jinak, než se předpokládalo, a jeho kotvení se tedy muselo dělat jinak než podle původních plánů. Nejde jen o jeho polohu, ale také složení. Nahoře v lese je totiž skála poměrně měkká, a tak se sype,“ vysvětloval před dvěma týdny Jan Hrazdíra, vedoucí úseku výstavby ŘSD.

Potvrzeno. Na bečovských serpentinách jsou komplikace. Neotevřou se včas | Video: Kopecká Jana

Zpráva o komplikacích na hlavním tahu mezi Plzní a Karlovými Vary řidiče pochopitelně nepotěšila a kritizují, že si ŘSD průzkum neudělalo adekvátně. „Sondy jsme dělali v určitém rastru a geologické podmínky se mohou v různých hloubkách měnit. Do takto obtížně přístupného terénu nejde navíc dostat techniku do každého místa,“ uzavřel ředitel Hnízdil.