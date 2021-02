Deník o tom hovořil s hejtmanem Karlovarského kraje Petrem Kulhánkem.

Byl jste informován o jaká opatření půjde?

Hlavní hygienička České republiky doktorka Rážová mě informovala o tom, že sokolovský a chebský okres jsou v šíření nákazy velmi špatné. Proto bude vláda projednávat přísnější krizová opatření. Mohlo by jít o důsledné vyžadování nošení ochranných pomůcek ve veřejném prostoru, v městské hromadné dopravě a v budovách. Zřejmě půjde i o omezení kontaktů a mobility lidí. Kontaktoval jsem proto všechny složky IZS včetně policie. Pokud bude například omezen pohyb obyvatel mezi těmito dvěma okresy, pak to musíme vymáhat a na to sami nebudeme stačit. Na národní úrovni bychom museli zažádat o materiálně-technickou a personální pomoc. A také jsem upozornil na to, aby nám opatření, která budou schválena, neparalyzovala život v kraji.

To znamená, že by pohyb obyvatel v těchto okresech někdo kontroloval? Budou moci lidé z těchto okresů vyjíždět nebo budou hermeticky uzavřeny?

I to je možné, ale já nechci spekulovat, i když i s touto variantou musíme počítat. Opatření zítra bude projednávat vláda. Zda budou okresy uzavřeny, to nemohu upřesnit, protože o tom zatím nevím. Ale vyloučit nelze nic. Ve finále bude záležet na rozhodnutí vlády.

Co tedy bude lidem ve zpřísněném režimu povoleno?

Základní funkce kraje musí být zachovány, to znamená doprava a výkon zaměstnání, nákupy či návštěva nebo lékárny. Pro zaměstnavatele to znamená, že budou muset dodržovat základní pravidla, tedy omezení osobního kontaktu v rámci možností a důsledné nošení ochranných osobních pomůcek. Ale znovu zdůrazňuji, více podrobností a metodiku zpřísněných epidemiologických podmínek budeme vědět zítra po jednání vlády.