Karlovy Vary – Už v úterý zveřejní odborná komise závěr k případu ponechání nebožtíka v budově Zdravotnické záchranné služby v Karlových Varech.

Luděk Nečesaný. | Foto: Deník/Petr Przeczek

O prošetření celého případu požádal vedení Karlovarského kraje ředitel záchranky Luděk Nečesaný.

Tak co se tehdy vlastně stalo? Podle Luďka Nečesaného šlo o neuvěřitelnou shodu náhod, čímž ale zaměstnance záchranky, kteří měli tehdy službu, vůbec neomlouval. Naopak. Právě kvůli tomu o kontrolu zřejmě požádal.

Muže odvezla záchranka z nejdecké léčebny ve čtvrtek na vyšetření do karlovarské nemocnice. V sanitce ale bohužel zemřel. Lékařka informovala nejdeckou léčebnu, vypsala úmrtní list, a až potud vše bylo podle ředitele Nečesaného v pořádku.

Záchranáři pak s nebožtíkem místo do márnice zamířili do svého objektu ve Dvorech, v němž karlovarská záchranka sídlí. A tam jej uložili do sklepa, což ředitele Nečesaného naprosto šokovalo.

„S tělem zemřelého lze nakládat až dvě hodiny. Zemřelý měl být odvezen na patologii. Tak to tady fungovalo devět let. Za celou tuto dobu bývalý ředitel nevydal metodické pokyny pro nakládání s těly zemřelých v průběhu transportu. Šlo prý údajně o ústní dohody, že někdo zavolá pohřební službu a ta vše ostatní už zařídí. Takže v Karlových Varech se nebožtíci ukládali na záchranku ve sklepě, v Sokolově do garáže. nechápu," kroutil hlavou Luděk Nečesaný.

V sobotu záchranáři sehnali manželku nebožtíka, která si z jejich centrály ve Dvorech odnesla jeho cennosti. Nikdo z personálu si nevzpomněl, že leží ve sklepě pod nimi. Kamera, která měla sklep snímat, byla totiž rozbitá. „Pak přišla neděle a nikdo to stále neřešil. V pondělí měla hlavní dispečerka školení a když se v úterý vrátila, podle dokumentů zjistila, že tělo se stále nachází ve sklepě," vylíčil sled událostí ředitel Nečesaný.

Ten se ale okamžitě ocitl v pasti. Metodický pokyn pro zacházení se zemřelými od nástupu do funkce, tedy za čtyři měsíce, nevydal, a nemohl tak nikoho potrestat. Zodpovědnost odmítla jak dispečerka, která měla služby, tak sestra, která vyplnila nutné dokumenty v počítači a tam také uvedla, že pohřební služba byla vyrozuměna. „Obě se hájily, že za nic nemohou a že selhala ta druhá," vysvětlil Nečesaný.

On sám pro sebe zodpovědnost vyvodil. Požádal kraj, ať na funkci ředitele krajské záchranky vypíše výběrové řízení, což se stalo, a na jeho žádost prošetřila celou událost odborná komise. K čemu došlo, to zveřejní v úterý.