Jak to vypadalo ve středověku? To o uplynulém víkendu na vlastní kůži poznali návštěvníci Horního hradu.

Jak to vypadalo ve středověku? To o uplynulém víkendu na vlastní kůži poznali návštěvníci Horního hradu. Pořadatelé nachystali nabitý dvoudenní program, který příchozím přiblížil běžný život, řemesla, ale hlavně tehdejší zbraně. V sobotu se příchozí přene | Foto: Deník / Redakce

Pořadatelé nachystali nabitý dvoudenní program, který příchozím přiblížil běžný život, řemesla, ale hlavně tehdejší zbraně. V sobotu se příchozí přenesli do středověkého dne a měli šanci vstoupit do příběhu hauenštejnské pověsti. Viděli souboje, bitvy, vyvolávání ďábla, ohnivou show a mnoho dalšího. Neděle se pak nesla v duchu husitských válek v kraji hauenštejnském. Návštěvníci tak vstoupili do historických mezníků doby na hradě a potkali se s řadou místních historických postav.