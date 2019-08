Cheb - Nová lávka bude měřit 396 metrů a bude plně bezbariérová.

Téměř o půl hodiny dříve musí vyrážet každé ráno obyvatelka Švédského vrchu Věra, když se chce dostat do města Chebu. Dříve byla v centru za deset minut. Nyní tam musí jít oklikou. Může za to zdemolovaná lávka, kterou v loňském roce nechalo kvůli havarijnímu stavu město zbourat. „Vadí mi to, že musím zdemolovanou lávku obcházet po chodnících a mezi auty, ale co mám dělat? Lávka tu není, tak mi nic jiného nezbývá. Už se nemohu dočkat, až město postaví tu novou,“ dodala. Novou lávku chce město postavit příští rok. Náklady na její stavbu dosáhnou 90 milionů korun. Chebská radnice navíc na stavbu získala dotaci.