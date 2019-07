Na letošním festivalu snad poprvé proti sobě stojí někteří filmoví umělci a organizátoři filmové přehlídky. Spor vyvolal fakt, že partnery 54. ročníku MFF jsou zbrojaři, a tak jej sponzorují. To se nelíbí téměř čtyřem desítkám českých a slovenských režisérů, herců či producentů, kteří zaslali otevřený dopis vedení MFF. Festival podle nich systematicky a hrdě promítá důležité filmy, jejichž obsah upozorňuje na násilí, nespravedlnost, korupci či potírání lidských práv. „Festival zve a podporuje filmaře ze zemí, kde se kvůli represivním režimům nemohou svobodně vyjadřovat a točit. Vážíme si toho, a právě proto nás zpráva o financování festivalu Českou zbrojovkou zklamala,“ stojí v dopise, který podepsali například režiséři Jan Hřebejk, Tereza Nvotová, Vladimír Michálek, Vít Klusák, Juraj Nvota, nebo herečky Jana Plodková, Anna Šišková, Anna Geislerová či Zuzana Kronerová. Podle signatářů dopisu společnost Česká zbrojovka svou obchodní politikou neodpovídá idejím, na nichž festival stojí, a apelují na vedení festivalu, aby se příští ročník konal bez podpory této firmy.

Vedení festivalu si za tímto partnerem stojí a kritiku umělců odmítá. „Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary se jako akce s dlouholetou tradicí spojuje s tradičními českými značkami. Česká zbrojovka, založená v roce 1936, patří k těm, které představují základy domácího strojírenského průmyslu. Právě tradiční české firmy a značky, včetně České zbrojovky, pomohly v loňském roce, po odchodu generálního partnera pouhé tři měsíce před začátkem přehlídky, zabezpečit její konání a festival pro filmaře i diváky udržet,“ stojí v prohlášení vedení MFF. S dodatkem, že Česká zbrojovka podporuje celou řadu akcí, věnuje prostředky charitativním nadacím a fondům solidarity a pomáhá tak potřebným ve složitých životních situacích. Pravidla podnikatelské činnosti deklaruje ve vlastním, veřejně dostupném Etickém kodexu. Také názory návštěvníků, novinářů a kulturních osobností nejsou na problém jednotné. Festival totiž není levná záležitost, finanční rozpočet toho letošního se pohybuje kolem 150 milionů korun a například loňský výpadek generálního sponzora konání filmové přehlídky doslova ohrozil. „Podařilo se nám to ustát a festival je teď v dobré finanční kondici,“ uvedl před zahájením festivalu prezident MFF Jiří Bartoška. Bez sponzorských peněz by festival nemohl existovat. Návštěvníci chtějí vidět hvězdy, a byť do Karlových Varů přijíždějí zdarma, jejich pobyt na MFF je potřeba uhradit.

Sponzor nechce záležitost nijak komentovat. „Přijali jsme usnesení, že se k této věci nebude Česká zbrojovka vyjadřovat,“ uvedl mluvčí firmy Radek Hauerland.