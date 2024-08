Jenomže to už je minulostí, protože z celého ambiciózního projektu těžaři nyní odstoupili. Po důkladné analýze vyhodnotili partnerství v projektu jako rizikové.

„Na záměr jsme reagovali v dobré víře a vedeni snahou o rozvoj území, jež je třeba vnímat jako jedinečný celek zahrnující vrchol Krušných hor. Vzhledem k tomu, že město hledalo partnera dlouhodobě a bez výsledku, s veškerou odpovědností jsme jako významná regionální firma chtěli pomoci v transformaci území. Při zpracování podkladů pro náš návrh jsme však narazili na to, že nebylo možné získat dostatek podkladů a detailních informací pro přípravu nabídky. Do té jsme tyto připomínky už tehdy zapracovali,“ vysvětlil Miroslav Cink, který řídí tým strategie a rozvojových projektů Sokolovské uhelné a SUAS GROUP. Mimo jiné nebylo možné ověřit technický stav budov, kapacity pro ubytování a jejich případné rozšíření a podobně.

Skupina SUAS GROUP trvala s ohledem na postup řádného hospodáře na dodání veškerých podkladů, aby mohla posoudit ekonomiku celého projektu, jeho potenciál a návratnost. Tým strategie a rozvojových projektů Sokolovské uhelné a SUAS GROUP analyzoval a posuzoval veškerá data a narazil na rizika, která nelze akceptovat. „V uplynulých týdnech jsme si se starostou města Boží Dar Janem Horníkem a s dalšími zástupci města potvrdili, že stávající projekt pro nás bohužel není ekonomicky udržitelný a vnímáme ho jako provozně ztrátový,“ doplnil Miroslav Cink.

I přes intenzivní snahu najít řešení pro oboustranně přínosnou spolupráci se podle něj nepodařilo přijít na způsob, který by eliminoval taktéž případná legislativní rizika, která prý mohou být o to větší, že na revitalizaci brownfieldu zahrnujícího hotel na Klínovci město žádalo o finance z transformačních peněz EU. „Město Boží Dar zcela logicky prezentuje projekt revitalizace Horského hotelu Klínovec s důrazem na nutné rozšíření ubytovacích kapacit na rámec projektu financovaného z prostředků EU, které pozitivně ovlivní ekonomickou návratnosti investice. Takový způsob prezentace by ale z našeho pohledu mohl vykazovat znaky diskutabilního využití veřejných zdrojů k podpoře soukromého podnikání. A my jsme nenašli legitimní cestu, jak tento problém vyřešit,“ uvedl Miroslav Cink. Zástupci skupiny SUAS GROUP korektně upozornili i vedení města, že by na tento problém mohlo narazit i při případném vyjednávání s jinými partnery.

O odstoupení investora od tohoto projektu byl písemně vyrozuměn starosta Božího Daru Jan Horník (STAN), a také vedení Karlovarského kraje, protože je zařazen do strategického projektu Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) Regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec. Město Boží Dar má, jako žadatel, podle mínění kraje teoreticky šanci nalézt jiného strategického partnera, nicméně je třeba vést v patrnosti časový rámec OPST.

„Projekt jako takový byl poměrně zajímavý a vykazoval potenciál dalšího rozvoje. Pokud se nepodaří zajistit financování jako strategickému projektu z OPST, neznamená to, že nemůže být jeho realizace financována jiným způsobem nebo z jiných finančních prostředků. S žadatelem budeme i nadále v kontaktu a pokusíme se společně najít jiné cesty k realizaci projektu. Jako možné se jeví možnost jiného financování a struktura projektu, případně financování po částech, zvážení jiných forem partnerství v projektu nebo jiné dotační možnosti,“ uvedl radní pro regionální rozvoj Patrik Pizinger (Místní).

Ani celkové čerpání v rámci OPST není podle hejtmanství nijak ohroženo. "Podle průběžných informací souvisejících s čerpáním alokované částky z OPST je Karlovarský kraj ve velmi dobré kondici. Nastavení OPST v Karlovarském kraji se za poslední čtyřleté období podařilo. Jedná se o natolik atraktivní dotační program cílený přímo na potřeby regionu, že alokace na tento strategický projekt se bez problémů uplatní v jiných výzvách, které například souvisejí s podporou školství, inovací a podobně," uvedla Jitka Čmoková, krajská mluvčí.

Také krajský radní Patrik Pizinger vylučuje i rizika v čerpání dotací z Fondu spravedlivé transformace. „O atraktivitě jednoznačně hovoří zájem ze strany žadatelů, který mnohonásobně převyšuje rozpočtové možnosti OPST pro celé nastavené období, tedy do roku 2027. Je proto na čase diskutovat o možnosti navýšení rozpočtu dotačního programu OPST pro Karlovarský kraj,“ zdůraznil.

Vyjádření Božího Daru Deník momentálně zjišťuje.