Kdo si během polední pauzy zajde na vepřovou, svíčkovou nebo řízek, musí počítat s tím, že zaplatí více, restaurace i na Sokolovsku zdražují. Důvodem je extrémní růst cen energií, více vydávají restauratéři na mzdy, dražší jsou i suroviny. Letos se ceny vepřového řízku v regionu pohybují kolem 140 korun, někde je za tuto cenu i příloha, jinde si za ni musí zákazník připlatit. Jsou však restaurace, kde je vepřový řízek s bramborem za rovných sto korun.

V kraslické restauraci Severka mají v nabídce smažený vepřový řízek s s různými přílohami za 149 korun.

Jde o restauraci, kde se běžně každý den stravují kolem poledne jak úředníci, tak řemeslníci. Zejména o víkendu pak přijdou i ostatní místní lidé, ale i strávníci z nedalekého Německa. Kraslice jsou, stejně jako například Cheb příhraničními městy. Severka je restaurací, která se udržela i po covidové době. Několik dalších restaurací ve městě ale ukončilo provoz. Poslední například během loňské inflace, kdy zdražovaly prakticky všechny vstupy od energií až po cenu surovin.

„Snažíme se dělat vše proto, abychom udrželi hosty. Víkendy jsou, co se jídel týče, dobré. Mnohdy jsme nuceni dávat rezervace. Doba není jednoduchá, lidé počítají každou korunu. Hypotéka se neptá, kdo ji zaplatí, elektřina rovněž. Ale když jsme přežili covid, přežijeme už všechno,“ věří jeden z provozovatelů restaurace Tomáš Šrajber. I přes těžkou dobu se snaží do restaurace stále investovat. "Jinak to nejde. V plánu máme například kompletní rekonstrukci ploché střechy," dodal Šrajber. To je po desítkách let provozu poměrně veliká investice, ke které se předchozí majitelé neodvážili a střechu jen improvizovaně opravovali.

V nedalekém Sokolově jsou ceny řízků příznivější. Například restaurace Na Slovance nabízela v menu minulého týdne smažený vepřový řízek s bramborem a okurkou za rovných sto korun.

Dalším příhraničním městem je Cheb. Tam si přímo na náměstí, v restauraci U Krále Jiřího, mohou hosté objednat vepřový řízek za 140 korun bez přílohy. Ta stojí dalších 45 korun. Ceny příloh jsou stejné jak u vařených či smažených brambor, tak například hranolek.