Pokud bude vše, jak si investor a projektanti představují, na konci příštího roku by se mohlo začít stavět. „Záměrem investora je tento „brownfield“ přeměnit na nové městské centrum, tak se také první etapa celého záměru bude jmenovat. Investor si vloni nechal zpracovat koncepty možného urbanistického řešení od několika architektonických ateliérů, ze kterých vybral ateliér CONSEQUENCE FORMA,“ informoval Miroslav Příkop za společnost AF Company.

Vlastník chce, aby v této části města vznikl kvalitně vyřešený veřejný prostor pro příjemný život. „Projekt obsahuje několik vícefunkčních objektů, které budou mít v podzemí parkování, v přízemí obchody, lékárnu, kavárnu či čistírnu oděvů a v dalších podlažích byty. Součástí bude také skupina řadových rodinných domů s menšími zahrádkami,“ upřesnil Příkop. Do konce letošního roku chce investor předat stavebnímu úřadu dokumentaci k územnímu řízení, předpokládá, že rozhodnutí by mohl dostat už v únoru. „V září příštího roku bychom chtěli obdržet stavební povolení a do konce roku bychom mohli začít s výstavbou první etapy,“ dodal Příkop.

Pivovar si v posledních měsících oblíbili bezdomovci a narkomani, kteří to mají mít údajně blízko k distributorům tvrdých drog v Buchendwaldské ulici. Státní i městská policie v areálu bývalého pivovaru podnikají častější kontroly, což potvrzuje i Příkop. „Od zakoupení areálu je území odborně spravováno se snahou o alespoň částečný úklid a udržování pořádku ve spolupráci s Policií České republiky a městskou policií,“ uzavřel. Místní obyvatelé říkají, že zajištění areálu je nedostačující, i když ho má střežit bezpečnostní agentura.

Podnikatel Kasymov v červenci plány na přestavbu pivovaru představil vedení města. „Kdyby se podařilo z tohoto území vytvořit, co nám prezentoval, tak by to bylo ideální, protože to respektuje danou lokalitu. Problémy, které nyní v pivovaru panují, by zmizely,“ uvedl před časem náměstek primátorky Petr Bursík (ODS).