Karlovarský kraj - Je to boom. Podle krajského předsedy Josefa Kvasničky se k nim hrnou lidé z jiných stran, ale také nestraníci.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Na jedné straně euforie a slzy v očích, na té druhé zklamání. Po zvolení Miloše Zemana prezidentem České republiky je ale jedno jisté. Strana Práv Občanů Zemanovci, jíž je čestným předsedou, zažívá obrovský boom. Podle krajského předsedy Josefa Kvasničky se do ní hrnou lidé z jiných stran, ale také nestraníci. Už před loňskými podzimními krajskými volbami do této strany například přestoupil bývalý krajský radní za ČSSD Jaroslav Bradáč. Ve volbách pak sice nebodoval, ale v budoucnu se po úspěchu této strany může na kraj klidně vrátit.

Zemanovci mají nyní v Karlovarském kraji dvanáct poboček, v Karlových Varech, v Chebu, ta je nejpočetnější, v Mariánských i Františkových Lázních a dalších městech.

„Otevření další chystáme na příští týden v Kraslicích," doplnil Josef Kvasnička. Ten i včera ještě žil dojmy z volby prezidenta. Účastnil se jí přímo v Praze, protože patří k členům nejužšího týmu vítězného Miloše Zemana. „Byla to neuvěřitelná atmosféra, neumím ji ani popsat. A také nezapomenutelný zážitek," líčil své pocity. Karlovarská delegace Zemanovců si na volbu připravila i šály se Zemanovou podobiznou. „Nechali jsme si je ušít v Aši a zaujaly i zahraniční televizní štáby," pochlubil se Josef Kvasnička.

On sám je přesvědčen, že na Hrad se dostal správný, poctivý a slušný člověk.

„Přímá volba hlavy státu byla v našem volebním programu a jsem rád, že se nám ji podařilo prosadit. O vítězi rozhodli občané, a to výrazným rozdílem hlasů. „Kdyby to bylo o sto hlasů, tak neřeknu. Ale rozdíl byl půl milionu hlasů. To je výrazný úspěch Miloše Zemana. Chci ale poděkovat všem voličům, kteří přišli k volbám," dodal krajský předseda Zemanovců.

Josef Kvasnička je navíc přesvědčen, že prezident Miloš Zeman pomůže Karlovarskému kraji s řešením těch nejpalčivějších problémů. „Jsem právník a ústavu znám. On je hlavou státu a ta řídí. Prezident je navíc váženou osobností, z titulu své funkce jedná s vládou i parlamentem. Určitě nám pomoc neodmítne," zdůraznil Josef Kvasnička.

Stejně tak je o Zemanově přízni a podpoře přesvědčen Josef Novotný (ČSSD), hejtman Karlovarského kraje. „Věřím, že ano. Miloš Zeman má k územím postiženým těžbou, a to je jak Moravskoslezský, tak Ústecký a Karlovarský kraj, kladný vztah," uvedl hejtman. A vzpomněl, že současný prezident Karlovarskému kraji už výrazně pomohl. Na zahlazení důlní činnosti prosadil kraji šestnáct miliard. „Tyto peníze se nyní dočerpávají, staví se obchvat Sokolova a nyní bychom chtěli další peníze získat na tak zvanou resocializaci, tedy na oživení území tak, jak vypadalo před těžbou. Věřím, že tuto žádost prezident Zeman vahou svého majestátu podpoří," doplnil hejtman.

Ti, kdo do funkce prezidenta podporovali v Karlovarském kraji Karla Schwarzenberga, jsou sice zklamáni, ale prohru nesou s grácií. „Nedělám z toho tragédii, nyní je třeba pracovat. Mrazí mne z toho, že ti, kteří se po Zemanově odchodu do důchodu stáhli také, se nyní vrací zadem. Měli jsme jasnou šanci pro budoucnost, ale vracíme se zpět. Ale probouzejí se mladí lidé, kteří snad nebudou volit politiky ze čtvrté či páté cenové skupiny," uvedl Jan Horník, senátor a starosta Božího Daru (TOP09, STAN). Zde obdržel kníže 81,64 procenta hlasů a volební účast 84,88 procenta patřila k nejvyšším.

Na absolutní dno volební účasti se naopak propadla Vřesová na Sokolovsku. Nového prezidenta si zde přišlo vybrat jen 27,02 procenta voličů. Je to ještě o 4 procenta méně než v prvním kole. A proč takový pokles? Podle starosty Vřesové Miroslava Fialy to způsobilo, že do druhého kola nepostoupil kandidát, který se v obci těšil největší přízni voličů Jan Fischer. „Když jsem hovořil s lidmi, tak mnozí mi řekli, proč mají jít volit, když jejich favorit vypadl. To je také důvod, proč zůstali doma a k volbám už podruhé nepřišli," vysvětlil Fiala.