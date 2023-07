Je to už delší doba, co brány někdejšího starého dalovického zámku definitivně opustili poslední studenti zemědělství. Budova, která je stále v majetku Karlovarského kraje, by mohla být využívána jako církevní škola. Schválili to krajští zastupitelé. Než se sem ale církevní žáci nastěhují, bude to ještě nějaký měsíc trvat.