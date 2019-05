Podle něho sice zemědělci chladný květen vítají, nic se ale nemá přehánět. Stejného názoru je i Jiří Kubernát, zemědělec z Děpoltovic. „Studené počasí v květnu je dobré. Rostliny mají totiž čas pořádně zaklíčit, a nevytahují tolik. Ale pokud je v noci až pět pod nulou, tak už je to moc,“ doplňuje Kubernát.

Přízemní mrazíky by podle Perlingera neměly v Karlovarském kraji napáchat větší škody. „U ovocných stromů hodně záleží na tom, kde rostou, zda – li už jsou odkvetlé, a v jaké výšce mají květy, které by mrazíky mohly spálit,“ vysvětluje odborník.

Trochu jiná situace bude ale na zahrádkách. „Kdo už si koupil sazenice rajčat a zasadil je venku, tak může počítat s tím, že bude kupovat nové. To samé platí i u brukvovitých plodin, jako jsou kedlubny, květák, brokolice. Ty mrazu neodolají. Lidé by si měli pamatovat, že do tří zmrzlíků nemají takovou zeleninu sázet ven. Jedině do skleníku, kde stačí zapálit svíčku, aby měli rostliny aspoň trochu teplo,“ informuje Perlinger. Naopak oblíbenému hrášku, mrkvi či cibuli, pokud už je zahrádkáři zaseli, mráz neuškodí.

Škody na zelenině budou v regionu minimální, protože v masově formě je zde podle Perlingera naposledy pěstovali Němci za druhé světové války, a zásobovali jí lázeňské domy.

Daleko větší pohromou než nízké teploty je i pro zemědělce na Karlovarsku dlouhodobé sucho. Vláha, která zatím letos přišla, je naprosto nedostačující.

„Docházejí nám kvůli suchu zásoby krmení pro dobytek. Nikdy jsme nebyli tak nadoraz, jako letos,“ říká Kubernát, který farmaří už od revoluce a specializuje se právě na chov dobytka. „Je to opravdu špatné. Když jsme loni potřebovali, aby pršelo, tak ani nekáplo. Za loňskou sezonu jsme tak zvládli usušit jen jedno seno, víc sečí nebylo, tráva nerostla, protože proti normě napršelo asi o jednu třetinu méně,“ dodává farmář a pokračuje: „Mnohem horší než špatná úroda pšenice, kterou také pěstujeme, je fakt, že neuživíme dobytek.“

A podobně hovoří i agrárník Perlinger. „Srážky, které byly nyní, přišly opravdu v hodině dvanácté. A přesto se díky nim podařilo zachránit jen málo,“ doplňuje odborník z Agrární komory.