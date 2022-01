Ve 12 hodin a 5 minut najely jejich traktory z nedalekého Bezvěrova směrem na Toužim na hlavní komunikaci, která spojuje Karlovy Vary s Plzní. "Byly to čtyři traktory, které jsme ozdobili hesly a vlaječkami. Já osobně jsem vyjel opačným směrem - do Třemošné, která se nachází v severním Plzeňsku. Díky naší poloze totiž spolupracujeme právě se Svazem Plzeň sever. Tam se potkalo asi dvanáct traktorů," uvádí Vladimír Vrzáček, předseda představenstva Zemědělského družstva Novosedly, které má sídlo v Pšově.

Čtvrteční akce měla podle něho znovu upozornit na nerovné podmínky, které mohou v českém zemědělství nastat. Jde o takzvané redistribuční platby, podporu začínajících zemědělců. Zatímco obvyklá podpora jiných zemí je 10 procent, v České republice se zavádí 23 procent. Návrh míří ke schválení do Bruselu. "Takto navržené sazby jsou totálně namířené na velké a střední zemědělce, které tento nový systém může položit. Může se totiž na základě toho roztočit nebezpečná spirála, která se nakonec promítne do cen za půdu, jejich pronájem i prodej. Menší zemědělci na pozemky budou mít, ale my, ti větší, už ne. Dnes se u nás hektar pronajímá za obvyklých 3,5 tisíce korun, nově to ale může být i šest tisíc, a to jsou strašné ceny," pokračuje zemědělec.

Plameny v bytě se žena snažila uhasit sama. Nepovedlo se, a tak přivolala hasiče

Jejich družstvo hospodaří v současné době na ploše o rozloze přibližně 2800 hektarů, z toho jen jednu třetinu vlastní. "Zbytek máme právě v pronájmu. Vlastníci jsou různí, na vykoupení pozemků ale dostatečný kapitál nemáme. Potřebovali bychom na to 20 až 30 milionů korun, a to si opravdu nemůžeme dovolit. Vykupujeme pozemky po menších částech. I to jsou velké peníze, protože i v tomto případě jde o miliony, ale tak dva, tři," vysvětluje Vrzálek.

Sám říká, že bývalá vláda zavedla v zemědělství věci, které rozhodně nebyly špatné. Ta současná by podle něho měla vydávat taková rozhodnutí, která budou mít hlavu a patu. "Nemůžeme být na systému přece biti kvůli Babišovi. Řada velkých zemědělských firem dotace nebrala, jsou poctivé a přesto se jim daří. Proč to máme odnášet všichni my větší? Nový návrh je rychlokvaška, kterou všichni odskáčeme. Rostou nám náklady, vše se zdražuje, s tím se dokážeme poprat, ale s tímhle nikdo nepočítal, to je hotová podpásovka," uzavírá agronom.