Závodu, který pořádají již více jak deset let, se letos zúčastnilo celkem šest škol a čtrnáct studentů. | Foto: Deník/ Lukáš Maďa

Zemědělské obory na Chebsku v poslední době upadají. Mladí lidé, kteří nemají v rodině někoho, kdo již zemědělcem je, se ve většině případech rozhodnou pro jiný obor, než je zemědělství. Pro ně není tato práce již tolik atraktivní. I přesto se ale několik budoucích zemědělců našlo. Ti si na školním statku v Dolních Dvorech u Chebu zazávodili v oblastním kole 'Jízdy zručnosti' v traktoru.

„Závodu, který pořádáme již více jak deset let, se letos zúčastnilo celkem šest škol a čtrnáct studentů,“ uvedl Ivan Hovorka, učitel Integrované střední školy (ISŠ) Cheb. „Na letošním závodu oblastního kola máme celkem sedm překážek. Studenty čeká couvání do garáže, ostrá levá zatáčka, zatáčka 'S', zúžený profil, rampa, lávka a přesné zastavení v cíli. Za dotek značky dostanou soutěžící pět bodů a za povalení deset bodů. Bohužel netuším, kdo je dnes favoritem. Jsou tu druhé a třetí ročníky zemědělských oborů. Mírnou výhodu budou mít ti studenti, kteří jsou ve třetím ročníku a tudíž jsou zde již podruhé. Na první čtyři umístěné čekají diplomy, poháry a postup do celorepublikového kola,“ dodal Hovorka.

„Na jízdě zručnosti jsem poprvé,“ řekl Jan Rada, student ISŠ Cheb. „Myslím si, že nebudu mít tolik šancí na postup jako ti, kteří jsou tu již podruhé. Budu ale doufat, že neskončím na posledním místě. Máme tu jednoho kluka ze školy, který u traktorů vyrůstal, a ten má asi velké šance.“

„Nevím, jestli bude můj čas stačit na postup,“ sdělil skromně Tomáš Kasilovský, druhý závodník za ISŠ Cheb. „V traktorech jsem ale v podstatě vyrůstal, můj táta je zemědělec. Já bych chtěl v jeho šlépějích pokračovat, proto jsem šel také na zemědělský obor,“ dodal Kasilovský.

Hodně si ovšem věřil student Střední průmyslové školy dopravní Plzeň Milan Albrecht: „Jsem ve čtvrtém ročníku a jsem tu podruhé, vidím svoji jízdu docela kladně,“ řekl Albrecht. „Jsem se svým časem spokojený a projel jsem trasu bez trestných bodů,“ dodal.

První místo obsadil Michal Kreidl, druhé Milan Albrecht, oba ze SPŠ Dopravní Plzeň. Třetí místo obsadil Václav Šámal ze Střední odborné školy ve Stříbře a čtvrté Jaroslav Robl ze Střední odborné školy a odborného učiliště v Podbořanech.