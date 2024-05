Na základě rozhodnutí karlovarských radních už nebude ředitelem Základní školy jazyků v Libušině ulici Jiří Burian a ředitelkou Základní školy Komenského v Drahovicích Zdeňka Vašíčková. Otázkou stále zůstává, zda své pozice obhájí Karel Fiala ze školy Poštovní v Tuhnicích a Josef Šrámek ze školy Krušnohorská na Růžovém Vrchu. Jejich situace je totiž poněkud odlišná od prvních dvou jmenovaných.

Podívejte se: Takto uzavřel půlmaraton karlovarské ulice. Dopravu řídila policie

„Ano, mohu potvrdit informace, že pan Burian a paní Vašíčková neobhájili své pozice,“ uvedl náměstek primátorky Martin Dušek (ANO), který má školství ve své gesci.

Rada tak rozhodla na mimořádném jednání, které se konalo ve středu, ačkoliv standardně radní zasedali už v úterý s předem zveřejněným programem. Nedržela se navíc závěrů odborné hodnotící komise, která Buriana i Vašíčkovou na ředitele doporučila. Místo Buriana vybrali radní jeho dosavadní zástupkyni Jaroslavu Trautnerovou a místo Vašíčkové Vilibalda Schlapáka, nynějšího speciálního pedagoga ze školy Krušnohorská.

Sál v Císařských lázních získal ocenění v rámci soutěže Interiér roku

„Komise určuje, zda je daný kandidát vhodný. Sestaví také pořadí uchazečů, ale konečné slovo má rada města. Proč jsme se tak rozhodli? Bylo to na základě seznámení se se všemi kandidáty,“ reagoval náměstek Dušek.

Jak dodal, další změnou na karlovarských základních školách je nová ředitelka školy v Mozartově ulici. „V tomto případě se ale stávající ředitelka do výběrového řízení nepřihlásila. Ano, máte správné informace, radní vybrali paní Steinovou (celým jménem Štěpánka Steinová, zastupitelka za Karlovaráky – poznámka redakce). To jsou všechny změny z pohledu ředitelů,“ doplnil Dušek.

Moskevská ulice se už v pondělí více zjednosměrní. Důvodem je bezpečí dětí

„Dostal jsem krátkou zprávu mailem, že jsem nebyl vybrán. Oficiální důvod neznám. Nemá to cenu komentovat. Na škole, která je mým know how, zůstávat nebudu. Mým odchodem se rozpadne kontinuita školy i kolektiv,“ poznamenal Burian, který byl ředitelem školy jazyků 22 let. Byl u toho, když se musela stěhovat z původních prostor na nábřeží Jana Palacha právě do Libušiny ulice. A byl to on, kdo dal škole nový směr ve výuce jazyků, díky němuž sklízela úspěchy doma i ve světě.

„Školu jsem přebírala ve stávkové pohotovosti a za těch šest let se nám z ní podařilo vybudovat instituci, která je příkladem dobré praxe, v rámci výzkumu PAQ Research jsme převzali ocenění jako škola s dobrou praxí na území Karlovarského kraje. Máme úspěchy i s inkluzí a podporou chování dětí. Proč jsem nebyla vybrána? Důvody neznám,“ konstatovala Vašíčková ze školy Komenského.

Napodruhé to vyšlo. Jáchymov zlegalizoval načerno postavenou sjezdovku

Pedagogické kuloáry rozhodnutí radních kritizují. „Klademe si otázku, proč tedy vlastně odborná hodnotící komise zasedala, když se rada jejich závěry nedržela. Uvědomuje si vedení města, že to je vlastně ztráta času komisařů a zbytečně vyhozené peníze?“ upozorňuje karlovarská pedagogická veřejnost.

S Fialou ze školy Poštovní a Šrámkem z Krušnohorské je to poněkud složitější. Ti už mohli dávno slavit. Do výběrového řízení se totiž přihlásili jako jediní, jenomže to byl nakonec právě důvod, proč je radní odmítli uznat, ačkoliv je komisaři doporučili. „Přihlásili se jako jediní a my máme právo mít na výběr. Proto jsme výběrové řízení vyhlásili znovu,“ vysvětlovala minulý týden po standardní radě města primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Termín na podání přihlášek do druhého kola skončil v pátek 17. května. Jak si redakce Deníku ověřila, jak Fiala tak i Šrámek se do něho přihlásili. A co se stane, pokud budou opět jedinými kandidáty? „Vzniklou situaci posoudí opět rada města a rozhodne, zda vyhlásí další konkurz,“ odvětil redakci na konci dubna náměstek Dušek.