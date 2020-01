Smutnou zprávu oznámilo vedení ostrovské radnice.

Bývalý místostarosta Ostrova Milan Matějka. | Foto: Deník / Redakce

V pátek 24. ledna zemřel místostarosta Ostrova Milan Matějka (na snímku). Na radnici působil dlouhá léta, osm let jako člen ČSSD spolupracoval se starostou Janem Burešem (ODS), následující čtyři roky působil za Pavla Čekana (ČSSD) jako místostarosta. Milan Matějka by se 1. března dožil 72 let.