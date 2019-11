Po těžké nemoci v pondělí 4. listopadu zemřela náměstkyně karlovarské hejtmanky Daniela Seifertová (ANO).

V podvečer o tom informovala mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková. Daniela Seifertová zastávala post náměstkyně pro oblast kultury a památkové péče a bylo jí 60 let. „Do poslední chvíle, pokud jí to zdravotní stav umožnil, vykonávala svou funkci, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi v oblasti kultury i se všemi aktéry společenské a kulturní sféry pomáhala rozvíjet kulturní dění a zlepšovat situaci v oblasti správy památek v regionu. Díky ní Karlovarský kraj nabídl v uplynulém období celou řadu velkých akcí pro veřejnost, které se týkaly například oslav 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky, dále to byly Dny lidové architektury, výstava Má vlast cestami proměn. V neposlední řadě se podílela také na realizaci programů připomínajících 30. výročí takzvané sametové revoluce,“ uvedla mluvčí Pavlíková.