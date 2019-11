Hodně špatný den měla dvaačtyřicetiletá žena z Karlovarska začátkem října.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

Nejdříve nabourala na parkovišti v malé obci na Karlovarsku jiné vozidlo, a aniž by to někomu oznámila, odjela. U Loučné pod Klínovcem dostala na silnici smyk a skončila v příkopě. „Odmítla dechovou zkoušku i odběr krve v nemocnici. Policisté jí odebrali řidičský průkaz a zakázali další jízdu,“ informovala policejní mluvčí Eva Valtová. Policie následně zjistila, že dvě hodiny před havárií žena porušila pracovněprávní předpisy. Do její práce byli přivoláni policisté, kteří jí při dechové zkoušce naměřili 2,76 promile alkoholu.