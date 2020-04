Jaký je standardní počet strážníků u MPKV? Kolik vám jich schází?

Městská policie disponuje 99 systematizovanými místy. Vedle 75 strážníků je to 6 administrativních pozic a 18 asistentů prevence kriminality. S personálním propadem na pozici strážník se potýkáme poslední tři roky. V jednu dobu nám chybělo i 18 strážníků. V současné době potřebujeme obsadit 10 pozic, což značí, že za poslední rok se nám daří postupně chybějící pozice doplňovat. Problémem je také vysoký průměrný věk strážníků, který byl vloni 44 let.

Jakým způsobem se snažíte strážníky nalákat? Je výše platu atraktivní? Jsou zajímavé odměny či benefity?

Zkoušeli jsme různé způsoby, ale ten problém je obecně téměř v celé republice a primárně u bezpečnostních sborů. Vedle reklamy jsme zavedli náborový příspěvek 50 tisíc korun. Je vyplácen zčásti měsíčně po dobu dvou let, čímž zvyšujeme průměrnou mzdu především u mladých zájemců, na které se snažíme zaměřit. Poslední rok se nám to daří. Zbylá částka je vyplacena po absolvování a získání odborné způsobilosti před komisí Ministerstva vnitra. Zásadní však bylo navýšení příjmu, abychom nejen získali, ale hlavně udrželi stávající a kvalitní lidi. Problematika v krajském městě a rozsah naší činnosti jsou výrazně širší než například v menších městech. Při stejné mzdě se pak nelze divit takzvaným přestupům, což zná většina velkých měst. Uzavřeli jsme také memorandum o spolupráci se střední školou Trivis, v rámci nějž nabízíme stipendijní smlouvy studentům.

Jak moc vám doba pandemie nábor nových strážníků znemožňuje?

Zásadně ne, protože zájemci se hlásí, jen musíme odkládat výběrová řízení, což se ale týká většiny oborů. Problém je spíše v tom, že nyní neprobíhají zkoušky odborné způsobilosti a jsou zavřené vzdělávací instituty. Máme v našich řadách nově přijaté čekatele, kteří proto nemohou skládat tyto zkoušky. Jednak nemohou vykonávat práci strážníka a jednak to má pro ně logicky i finanční dopad.

Kdo všechno se může o práci strážníka ucházet a jaké musí splnit předpoklady?

Zákon říká, že strážníkem může být občan ČR starší 18 let, který je bezúhonný, spolehlivý, zdravotně způsobilý a dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou. Na rozdíl od jiných bezpečnostních sborů výjimku na vzdělání městská policie nemá. Ideální je, pokud je komunikativní a psychicky odolný.

Proč si myslíte, že je o práci strážníka tak malý zájem?

Nemyslím si, že je malý zájem, a poslední rok nám to naštěstí dokazuje. Jak jsem již zmínil, je to problém celospolečenský. Projevuje se výrazně nepřipravenost nové mladé generace na tuto fyzicky a psychicky náročnou práci. Mladí dnes nemají takové předpoklady pro práci u bezpečnostních složek. Fyzická kondice je slabá, u psychotestů se často projevuje skrytá agrese anebo naopak silně nevyrovnaná psychika. Před lety jsem v jednom rozhovoru s nadsázkou prohlásil, že kdyby to šlo, postavil bych městskou policii na ženách. Nechci se dotknout mužů, ale při porovnání hlavně mladé generace mladé ženy nebo slečny vycházejí skutečně lépe. Inu, dříve dospívají a „mamánci“ nestíhají. Doufám, že jsem teď zdravě mladé muže naštval a oni mi to vyvrátí.

Co všechno má strážník na starost?

Základem práce strážníka je výborná místnía osobní znalost, kterou musí získat praxí. Stejně tak komunikační dovednosti je třeba rozvíjet a posilovat a naučit se pracovat rovněž s empatií. To není zrovna málo a každý, kdo řídí lidi, ví, o čem mluvím. Zkušenější strážníci zavádějí ty nové a pochopitelně, pokud prokážou fyzické předpoklady a rychlý úsudek, mají možnost se prosadit do služby pultu centrální ochrany (PCO). Jiní, u nichž se projeví řídící předpoklady a rozvaha, mohou usilovat o práci na operačním a informačním středisku. Vedle toho disponujeme oddělením prevence kriminality a právním a kontrolním.

Kolik strážníků je denně ve službě, kolik je denně nasazeno hlídek? A jaká je organizace směn?

Službu členíme na denní a noční, přičemž denní je více obsazena, protože generuje více úkolů pro strážníky. Obě směny standardně slouží strážníci na operačním středisku, které je integrováno na operačním středisku Krajského ředitelství HZS,a dvě motorizované hlídky pořádkové služby a PCO. Vybrané dny noční výkon posiluje psovod. Denní služba je nad tento základ posílena o motorizovanou hlídku ve Staré Roli a dvě pěší hlídky pro lázeňské a obchodně- správní území. V případě naplněného personálního stavu disponuje MP rovněž mobilní hlídkou pro okrajové části města a cyklohlídkami. Nyní je však přímý výkon služby upraven v souladu s mimořádnými omezeními. Strážníci mimo jiné zajišťují bezpečnostní dohled v budovách magistrátu, na odběrném místě a 24 hodin rovněž u vstupního stanu do nemocnice. Svůj podíl sehrávají i asistenti prevence kriminality, kteří nyní vypomáhají mimo jiné na úřadu práce. Městská policie operativně vypomáhá u obchodních středisek a na dalších místech, která budou nepochybně s rozvolňováním opatření přibývat.

Strážníci musí podstupovat různé zkoušky během praxe. Jak to s nimi je?

Každé tři roky musejí skládat zkoušku odborné způsobilosti. Na jednu stranu obrovský stres pod kuratelou možné ztráty zaměstnání, což především u starších ročníků je pochopitelné, na straně druhé ale slušná odborná připravenost pro výkon povolání. V současné době již platí novelizovaný zákon, který interval zkoušek posunul ze tří na pět let, a po čtyřech získá strážník definitivu, kterou poté ověřuje průběžnou účastí na školení, ovšem již bez zkoušky. Ti, co začínali u MP v roce 1992, tak letos završí onu definitivu 10. zkouškou, což je vlastně maximum. Strážníci také absolvují pravidelnou odbornou přípravu, která se skládá ze střeleckého výcviku, sebeobrany, nácviku taktiky zákroku a dalších úkonů. Každý rok vyhlašuji fyzické přezkoušení, jehož se sám aktivně účastním, a problémy s jeho zvládnutím až na drobné výjimky nikdo nemá. Navíc generace padesátníků ještě dokáže dvacetileté mládežníky pěkně prohnat.