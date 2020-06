Dcera s maminkou zrušily zájezd do Albánie. Čedok jim ho nejprve nechtěl nahradit, ale pomohl Deník.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Jak se vyplatí nebýt zoufalá, ale zkusit si poradit, to už dneska Lucie K. z Karlových Varů ví. Díky tomu nepřišla o 27 tisíc korun za dovolenou, na niž se letos s maminkou, která je v rizikovém věku, a navíc po operaci srdce, kvůli koronaviru vydat nechce. Hrozba možné nákazy totiž převážila všechna lákadla moře v Albánii, která se v posledních letech stává přitažlivou turistickou destinací. Cestovní kancelář Čedok byla ale jiného názoru. Zálohu 19 tisíc vrátit odmítla, a ještě požadovala 7,5 tisíce korun jako stornopoplatky. „Na můj dotaz, zda bychom nemohly obdržet voucher a dovolenou posunout na jiný termín, mi pracovnice informačního centra sdělila, že na to nemáme nárok. A že kdo voucher obdrží, to určují oni, ne my. Byl to pro mě docela šok. Vždyť tak bychom přišly o téměř 27 tisíc,“ říká Lucie. Dodává, že o dovolené ženy rozhodly už loni v prosinci, kdy zálohu 19 tisíc také zaplatily. „Jako vždy jsme chtěly vyjet s Čedokem. S ním cestujeme do zahraničí už deset let a přesvědčily jsme se, že plní vše, co nabízí. Proto bylo řešení našeho problému touto cestovní kanceláří naprosto zdrcující,“ uvádí Lucie.