Firma Silnice Topolany, která rekonstruuje prostranství dopravního terminálu Městské tržnice v Karlových Varech, porušila stavební povolení. Bez vědomí úředníků totiž uskladnila vybragrovaný materiál z terminálu na pozemcích společnosti Loard Ship, které se nacházejí vedle Západní ulice v Tuhnicích a s níž se domluvila. Deníku to potvrdil radní města Martin Dušek (ANO).

Jak už redakce začátkem srpna informovala, během pár dnů se objevily v Západní ulici haldy sutě, použitých obrubníků a vybragrovaného asfaltu. "Samotného mě taky zajímalo, co to tu je za materiál, a tak jsem se dotazoval na odboru životního prostředí. Dozvěděl jsem, že se Silnice Topolany dohodly s Lord shipem a materiál z Tržnice tam meziuskladnily. Odbor životního prostředí o tom ale nevěděl," poznamenal před časem radní Dušek. Vedoucí odboru životního prostředí karlovarského magistrátu Stanislav Průša potvrdil, že úředníci tohoto odboru o tom nebyli informováni. "I mezideponie musí být obsahem stavebního povolení. V tom musí být úplně všechno, co se týká stavby, tedy i nakládání s odpadem. Pokud dochází ke změnám, i co se týče odpadu, musí o tom zhotovitel, tedy realizátor stavby, stavební úřad informovat," vysvětlil tehdy vedoucí Průša.

Firma se začátkem srpna prostřednictvím stavbyvedoucího Jana Sklenáře bránila, že mezideponie nemusí být součástí stavebního povolení.

"Se zhotovitelem jsme zahájili správní řízení. Nikde neuvedl, že odvoz odpadu bude řešit mezideponií," uvedl tento týden Dušek. Vzhledem k tomu, že materiál pochází z lokality s výskytem motorových olejů a nafty, hrozilo podezření, že může být navíc kontaminován. "Výluhové zkoušky ale prokázaly, že kontaminován není," upřesnil radní. Ten nejhorší odpad už podle něho firma z pozemků Loard Shipu odvezla.

Stavbyvedoucí Sklenář se nechtěl k záležitosti vyjadřovat a redakci odkázal na majitele společnosti Petra Kaspera. "Nezlobte se, nemám čas. Jsem právě na tenisovém turnaji," reagoval podnikatel. Na rychlý dotaz, zda ví o tom, že s jeho firmou zahájil magistrát správní řízení, odpověděl: "O tom nic nevím."