Život uprchlic z Ukrajiny míří před karlovarské publikem. Diváky vtáhne do děje

Je to už více než dva roky, co česká města začala přijímat uprchlíky z Ukrajiny kvůli válečnému konfliktu. Řada z nich se mezitím vrátila domů, většina zde ale zůstává a snaží začlenit do běžné společnosti. Osudy si v této těžké době mnohdy nevybírají a není tak výjimkou, že zcela změní profese. I to je případ pěti Ukrajinek nehereček, které se zapojily do aktivit Divadla utlačovaných a v unikátním představení Světlana vyprávějí o skutečných životech uprchlic z Ukrajiny.

Představení Světlana. | Foto: Slovo 21