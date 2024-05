Magistrát kvůli změně dopravního režimu zkomplikoval příjezd ke škole Dukelských hrdinů. Situaci na základě podnětu školy už ale napravil.

Zjednosměrnění Moskevské ulice se vyplatilo. Chybička se ovšem vloudila | Video: Kopecká Jana

Je to už více než týden, co má Moskevská ulice v Karlových Varech jiný dopravní režim. V úseku před Základní školou Dukelských hrdinů byla totiž ulice zjednosměrněna, nově mohou řidiči v této části projet jen ve směru od Tuhnic do centra města.

Důvodem byla větší bezpečnost dětí, které ráno pobíhaly mezi vozidly. Díky zjednosměrnění mohlo vzniknout navíc dalších 12 podélných míst parkovacích míst.

Motoristé si na novinku už pomalu zvykli. Kvůli začátku ranního vyučování se vytvářely kolony, které dosahovaly daleko až na Západní ulici. „Po pár dnech provozu můžeme konstatovat, že došlo díky změnám ke zlepšení situace a pomohlo to i k plynulosti dopravního provozu,“ hodnotí novinku mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál, který dodal, že ne všichni Karlovaráci si na změnu už zvykli, a tak někteří jedinci vjíždějí do této části Moskevské ulici postaru.

Před nájezdem ke škole Dukelských hrdinů bylo demontováno také zrcadlo, díky němuž mohli řidiči jedoucí od ulice Dr. Janatky kolem náměstí Dr. M. Horákové vidět, jaká je situace na Moskevské ulici. To už tam není potřeba.

Změna na Moskevské ulici přinesla ale jeden zádrhel. Město totiž zároveň s ní zkomplikovalo příjezd těm, co zajíždějí přímo ke škole, a to nejen učitelům, ale rodičům. Nájezd k ní má dva konce. V místě, kde stávalo zrcadlo a nachází se v pravé části, totiž umístilo zákaz vjezdu. Ten byl možný jen z opačné strany, což odporovalo logice nového zjednosměrného provozu v této části Moskevské ulice. Navíc na levém konci je vysoký obrubník, kterému se raději řidiči vyhýbají. „Situaci přímo před školou už jsme změnili, došlo k tomu během čtvrtečního odpoledne. Poprosila nás o to paní ředitelka. Co se týče toho vysokého obrubníku, tak o tom informace nemám, neřešili jsme zde stavební úpravy, ale jen změnu dopravního režimu,“ doplnil karlovarský radní Petr Bursík (ODS).