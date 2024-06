Zlatou buřinkou si za hereckou a celoživotní tvorbu pro děti si letos z 56. Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově známý herec Ondřej Vetchý. Festival se koná letos od 22. do 27. září a bude filmovou přehlídkou nejen pro děti. Letošní ročník nabídne speciální festivalové dny i v dalších městech Karlovarského kraje, tedy v Karlových Varech nebo Sokolově.

Ondřej Vetchý v nymburském kině Sokol. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

I letos bude udělena speciální cena hejtmana Karlovarského kraje. "Cenu získá Zdeněk Zelenka, český scenárista, dramatik a režisér. Letos oslavuje významné životní jubileum 70 let. Stál u zrodu řady pohádek pro děti: Kaňka do pohádky, Páni kluci, Nesmrtelná teta, Kouzla králů," uvedl výkonný ředitel festivalu Vladimír Keblúšek.

Pravidelným a dlouholetým hostem festivalu je Pavel Nový, a Simona Stašová. Letos v porotě usedne i Jan Čenský nebo Dana Morávková. Soutěžní poroty jsou tři. Vybírat budou nejlepší film pro děti, nejatraktivnější seriál pro dospívající publikum a nejlepší dětský studentský film. Čestným členem poroty pro nejlepší dětský film bude opět syn scénáristy a spisovatele Oty Hofmana, Otto Hofmann.

Hejtman Kulhánek: Nechceme být nejhorší. Chceme, aby byli lidé na svůj kraj hrdí

Milovníci filmů se mohou těšit na festivalovou premiéru - příběh o holce, která přestala utíkat, Amerikánku Viktora Tauše. Jedna projekce se uskuteční na zahájení festivalu v Ostrově a premiéra 23. září se odehraje v hotelu Thermal v Karlových Varech. "Účast již teď přislibují herečky nejen filmové, ale i divadelní

Amerikánky: Tereza Ramba, Eliška Křenková, Pavla Beretová, Julie Šoucová, Klára Kitto. Premiéry se budou účastnit i zástupci vlády ČR a následovat bude beseda politiků s nadacemi o situaci v sociálních službách," upozornil ředitel.

Hvězdou festivalu jsou Owen i Mortensen. Přehlídku zahájí koncert Kosheen

Další filmová premiéra se uskuteční poslední soutěžní den festivalu, a to snímek Davida Laňky – Útěk. Film pro děti je natočen podle předlohy Oty Hofmana. "Diváci tak vůbec poprvé uvidí po více než půl stolení nové ztvárnění filmu, který měl premiéru v roce 1967. Ota Hofman situoval příběh dvou chlapců na útěku na předměstí Prahy. Nová verze se bude odehrávat v kulisách Orlických hor. V původním zpracování se v rolích hlavních dětských hrdinů představili Ivan Vyskočil a Roman Skamene, pro kterého to byla úplně první role. „Jsem trochu pověrčivý, a tak jsem oběma hercům dal role i v mém filmu. Ivan Vyskočil zahraje ředitele školy, Roman Skamene pak prodavače v trafice,“ přiblížil obsazení Laňka. Do dětských rolí obsadil Jakuba Bartáka a Kanwara Šulce. Všichni budou v Ostrově na premiéře. Diváci budou moci porovnat obě verze – na festivalu se bude promítat i původní film z roku 1967.

K dalším premiérám budou patřit Princezna na hrášku, Gump – jsme dvojka, Prázdniny s broučkem, Tři zlaté dukáty, Vlny, A máme, co jsme chtěli, a také řada nesoutěžních snímků. Festival nabídne premiérově i další dílo Oty Hofmana – seriál Připoutejte se, letíme nad Atlantidou (1982). Seriál byl natočen pro Německo a zahrál si v něm i Tomáš Holý, pro kterého to byla bohužel jeho poslední role. Protože je seriál v němčině rozhodlo vedení festivalu o nadabování pomocí umělé inteligence AI. Na toto téma také proběhne seminář Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Křišťálové glóby, symbol filmového festivalu, mění po 24 letech velikost

Česká televize posílá do soutěžní části v sekci seriály svůj snímek Smysl pro tumor. V pondělí v rámci soutěžních projekcí v Ostrově a Karlových Varech se uskuteční beseda s herci Filipem Březinou a Alžbětou Malou. Besedovat přijede i Anička Slováčková, která následně odehraje koncert. Celý den také budou moci zájemci získat informace jak se zapojit do registru dárců kostní dřeně nemocnice Ikem. Záštitu převzal i projekt Fuck Cancer. Jeho zástupci na festivalu budou také besedovat se studenty o rakovině. Úterý pak bude patřit opět České televizi a stanici ČT Déčko. Nabídne show Agenta v kapse a náměstí pak roztancují Hýbánky.

Středa na festivalu bude patřit TV Nova. Pro fanoušky seriálů bude připravena autogramiáda herců seriálu Jedna rodina.

Květinové datum v Karlových Varech zatím vystřídalo Měj krásný den

Součástí akce je i projekt filmová a mediální laboratoř 2024, která navazuje na tradiční mediální aktivity dětí v rámci Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově a také na pilotní projekt filmová laboratoř, který se uskutečnil poprvé v roce 2022. Tento projekt opět započne už v květnu. "Podařilo se nám navázat spolupráci s organizací Člověk v tísni. Pro děti a učitele připravuje čtyři projektové dny zaměřené na dezinformace a další témata v oblasti mediální výchovy," upozornil ředitel. Středním školám nabídne festival vzdělávací seriály doplněné o besedy s psychology a herci.

Děti si na festivalu mohou vyzkoušet role moderátorů, kameramanů, střihačů a své mediální výstupy prezentovat ostatním divákům a posluchačům. To vše pod dohledem zkušených profesionálů. I tato skutečnost přináší ostrovskému festivalu atraktivitu mezi ostatními festivaly.

Opozice chtěla odvolat náměstka Duška kvůli školám. Fiala končí, Šrámek zůstává

Zvláštní sekci festivalu tvoří studentská tvorba krátkých filmů od studentů filmových škol, budoucích profesionálů. Letos opět budou začínající filmaři soutěžit o finanční odměnu. Další kategorií je seriálová tvorba. Ta letos přinese hned pět snímků, včetně následných besed. Seriály zpracovávají aktuální a tíživá témata. Soutěžit budou seriály: Smysl pro tumor z dílny ČT, Sex O Clock 2 – Voyo, Vědma - Voyo, Adikts - ČT, Crow Up - Famu.

Bohatý bude také doprovodný program. Na pódiu na Mírovém náměstí v Ostrově vystoupí v doprovodném programu například Adam Mišík s kapelou, Anička Julie Slováčková s kapelou, Kapitán Demo a další.