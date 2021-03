Do semifinále soutěže o nejlepšího učitele Zlatý Ámos postoupil Matouš David ze ZŠ a SŠ Karlovy Vary. Semifinále se uskuteční 16. března 2021. Soutěž podobně jako řada dalších akcí má kvůli koronaviru obtížné podmínky.

Zlatý Ámos s rouškou. | Foto: Pořadatelé soutěže

„Není to jednoduché ani pro nás, pořadatele, ani pro žáky a jejich učitele,“ říká Slávek Hrzal, zakladatel ankety. „Děti nás však nominacemi svých oblíbených učitelů přesvědčily, že právě nyní je třeba práci učitelek a učitelů ocenit,“ uvádí. V únoru už tradičně probíhají regionální kola, kde žáci svou nominaci obhajují před porotou. Letos to měli trochu složitější. Museli totiž svou obhajobu zpracovat na počítači a porotu přesvědčit na dálku. Navíc v situaci, kdy třídní kolektivy v podstatě nefungují. Fotografie, videa, PowerPointové výtvory, kresby, básničku, dokonce i kramářskou píseň, to vše posuzovali porotci, kteří ocenili nejen nasazení a práci učitelů, ale i originalitu, nápady a vtip při zpracování jednotlivých prezentací.