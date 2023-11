Pětihvězdičkový Savoy Westend Hotel v Karlových Varech je synonymem pro luxusní ubytování, které ocení i ti nejnáročnější klienti. Hostům nabízí pohádkové ubytování v celkem 115 luxusních pokojích. Toto lázeňské zařízení lákalo především movité klienty, a to byli převážně Rusové.

Jenomže to se nyní změnilo. Za problémy lázeňského komplexu, který byl v létě dočasně uzavřen, stojí jméno majitele, ruského oligarchy a Putinova blízkého přítele Jevgenije Jevtušenka, na něhož i jeho syna Felixe uvalila Česká republika sankce a zmrazila jim majetek. Celkem se jedná o 14 parcel v Karlových Varech, šest budov a jeden byt v Krymské ulici.

Hosté Savoy Westend hotelu se tak ocitli ze dne na den v nepříjemné situaci. Hotel totiž nesmí přijímat peníze za služby poskytované od začátku prázdnin. Vladimir Jevtušenko ani jeho syn Felix navíc nesmějí do České republiky, nemohou zde obchodovat ani uskutečnit jakoukoli transakci.

"Pokud je majetek právnické osoby zmrazen, tak tato právnická osoba fakticky nemůže peníze vydělávat. Nesmí využít žádný svůj majetek k získání financí, nemůže platit svými finančními prostředky a ostatní osoby jí také nesmí zpřístupňovat žádné finanční prostředky či hospodářské zdroje. To ale neznamená, že ta firma, hotel a podobně nemůže dále fungovat. Může, ale zisk nesmí žádným způsobem plynout k sankcionované osobě, tedy vlastníkovi," uvedla Michaela Lagronová, ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace ministerstva financí. Upozornila, že Finanční analytický úřad (FAÚ) se vždy pokouší postupovat tak, aby mezinárodní i vnitrostátní sankce byly důsledně uplatňovány, ale zároveň aby jimi česká ekonomika a veřejný zájem byly poškozovány v nejnižší možné míře. "Proto FAÚ, je-li to možné, používá zákonné nástroje, například udělení výjimky, které umožňují chod legitimního podnikání postiženého sankcemi a tím jsou chráněna pracovní místa, regionální ekonomika i veřejné rozpočty. Zároveň zajistí, že sankcionovaný subjekt nemá z takového podnikání prospěch," doplnila ředitelka Lagronová.

Toho využil zdravotní ředitel Savoy Westend Hotel Ladislav Špišák, který FAÚ písemně požádal o zmírnění sankčních nařízení, která podle něj povedou k propouštění zaměstnanců sanatoria a uzavřený areál bude chátrat. A to se povedlo. "Ano, upozornil jsem analytický úřad, že toto riziko hrozí. Ale také jsem FAÚ ujistil, že jsme připraveni dodržet veškerá nařízení při částečném uvolnění provozu hotelu, které by vedly k zachování tohoto lázeňského zařízení. To se nám podařilo i díky pomoci hejtmana Petra Kulhánka a primátorky Andrey Pfeffer Ferklové," uvedl Ladislav Špišák.

Hotel Savoy Westend byl po zmrazení Jevtušenovkova majetku uzavřen šest týdnů. Od září je znovu v provozu, ovšem pod přísným státním dozorem. "To znamená, že vykazujeme příjmy a podobně. Není to pro nás ideální, ale lidé o práci nepřišli a plat mají zajištěný," řekl Ladislav Špišák s tím, že sice v hotelu pracuje o dvacet lidí méně, než původně, kdy jich hotel zaměstnával 120 včetně dvou desítek Ukrajinců, ale kvalita servisu i služeb pro hosty zůstala zachována.

Karlovarský Savoy Hotel Westend je sice, na rozdíl od uzavřeného mariánskolázeňského hotelu Westend, na který dopadly protiruské sankce už v loňském roce, kdy byl na sankční seznam EU zařazen ruský oligarcha Alexander Pupmpjanskij, v provozu, i když státem striktně dozorovaným, ovšem Jevtušenkova sankční stigma na něm ulpělo. Změnila se skladba klientely a hotel řeší i další nečekané problémy. "Banky nám sebraly terminály, to znamená, že naši hosté musí u nás platí cash, tedy pouze hotově. Úhrada platebními kartami tak nepřichází v úvahu. Přitom by takové platby byly daleko lépe kontrolovány, je to tak trochu postavené na hlavu," myslí si ředitel Špišák.

Komplikace hotel řeší i s rezervací návštěvníků. Booking com, který doporučuje klientům exkluzivní nabídky, nejlepší hotely i rezervace, odmítá se Savoy Westend Hotelem kvůli uvaleným sankcím uzavřít smlouvu, a hostů přijíždí méně. Přesto je stále podle ředitele Špišáka o hotel zájem, hlavně o ambulantní léčbu. Součástí hotelu je i totiž nadstandardní diagnostická a léčebná lázeňská klinika, která byla vyhodnocena Evropským svazem lázní jako nejlepší inovativní lázeňské léčebné centrum v roce 2022. Je jediným v Karlových Varech akreditovaným lázeňským pracovištěm Ministerstva zdravotnictví České republiky. V roce 2023 tam mohou klienti absolvovat nové léčebné programy týkající se léčby především civilizačních onemocnění.

Jedna z poboček společnosti Asklepion, Institutu klinické a estetické medicíny doktora Romana Šmuclera, prezidenta České stomatologické komory, zůstává v Savoy Westend hotelu také. "Neodcházíme, chceme pomoci Karlovarskému kraji a něco dělat, ne ubližovat. Tratíme tím sice velké peníze, komplikace je i platba v hotovosti, ale z Prahy nebo z Berlína se o zdejší klienty nepostarají," poznamenal Roman Šmucler. Vyhledávanou zubní kliniku ale převedl do Prahy. A jak poznamenal, i v ní má osm tisíc zaregistrovaných pacientů z Karlovarského kraje.

Finanční analytický úřad nemůže situaci komentovat kvůli povinnosti mlčenlivosti danou zákonem o provádění mezinárodních sankcí. Obecně - bez vazby na konkrétní kauzy platí, že zápisem osoby na sankční seznam dochází ke zmrazení veškerého majetku, který tato osoba vlastní, drží či ovládá. Sankce tak dopadají i na právnické osoby, v jejichž vlastnické či řídící struktuře sankcionovaná osoba figuruje takovým způsobem, že to lze pokládat za vlastnění, držení či ovládání (např. když je sankcionovaná osoba většinovým akcionářem nebo jednatelem oné právnické osoby - pozn. red.).