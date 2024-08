Pro předplatitele

Roman Cichocki dnes 06:00

Místní ho začali nazývat zakletým úsekem a někteří z nich dokonce říkají, že by si zde nezaparkovali ani kolo. Během posledního roku se zde totiž staly tři navlas stejné dopravní nehody. Řidič, který usnul, přejel do protisměru, a zde zboural vše, co mu stálo v cestě. Zajímavé je, že jde o jeden a ten samý úsek měřící zhruba sto metrů. A samotné místo nárazu je vždy totožné. Zakletý úsek to ovšem nebude. Jde totiž o unavené řidiče, kteří usedli za volant a přemohl je mikrospánek.