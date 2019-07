Zkázu bazénu u hotelu Thermal podtrhlo barevné graffiti

Určitě největší ostudou lázeňské metropole je kdysi jedna z vyhledávaných atrakcí města a v současnosti chátrající bazén hotelového komplexu Thermal. Před lety byl vypuštěn s tím, že je pro hotel obrovskou ekonomickou zátěží. Poté co ho opustili zaměstnanci i návštěvníci, se stal terčem vandalů a bezdomovců. Současné prostory jsou plné odpadků a skleněné stěny jsou v mnoha místech poničené. Vyřádili se na něm také sprejeři a „ozdobili“ jej svými výtvory. Ministerstvo financí jako vlastník komplexu má v nejbližší době podepsat smlouvu o pronájmu bazénové části hotelu Thermal s firmou Saunia, která provozuje saunové světy. „Jejím cílem je vybudovat ve SPA Hotelu Thermal špičkové relaxační centrum, které bude hotelovým hostům, návštěvníkům a obyvatelům Karlových Varů nabízet širokou škálu wellness služeb na nejvyšší úrovni, odpovídající současným vysokým standardům,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová. Dodala, že se ve venkovním bazénu počítá s využitím vřídelní vody. Investice do zdevastovaného komplexu má činit 120 až 130 milionů korun. (hon)

Mototechna čeká už 30 let

Rozestavěná mototechna v Karlových Varech na Rozcestí u Koníčka hyzdí město už třicet let. Za tu domu si obyvatelé města na její přítomnost už takzvaně zvykli. „Stojí to tu, co já pamatuji, a tak nějak to sem patří,“ říká František Husárik, který na železný skelet kouká každý den, když nastupuje do autobusu do Staré Role. „Je fakt, že je to nevyužitý pozemek a určitě by se s tím mělo začít něco dělat,“ dodává. Mototechna v minulosti často měnila majitele a byli to spíše spekulanti s nemovitostmi. V současnosti je objekt v soukromém vlastnictví. Město se snaží už mnoho let ruinu odstranit.

Sokolov

Vybydlené domy v Sokolově by mělo nahradit parkoviště

Ostuda města, nový Chanov a mnoho jiných poznámek bylo slyšet mezi lidmi na adresu vybydlených domů u kina Alfa v Sokolově. Zhruba dvě stovky bytů v roce 2001 prodalo město soukromému majiteli z Liberce. Ten do nich nastěhoval převážně romskou komunitu, která mu dlužila vysoké částky na nájmech. Část domů zrekonstruoval. Pak se kvůli zdravotním problémům odmlčel a v dalších opravách již nepokračoval. Teprve vloni si oddechli nejen obyvatelé Sokolova, ale i samotné město. Vybydlené domy a byty totiž koupila společnost Sokolovská uhelná a tím vlastně vytrhla městu trn z paty. „Firma zde chce najít řešení pro úpravu celé lokality,“ potvrdila starostka města Renata Oulehlová. Městu kdysi se studií pomáhali i studenti vysoké školy, kteří chtějí být v budoucnu architekty. Město by chtělo od Sokolovské uhelné některé objekty odkoupit, zbourat a na jejich místě vystavět tolik potřebná parkoviště. (roc)

Cheb

Kavkaz kdysi hostil anglického krále, nyní je v troskách

Patřil mezi nejluxusnější hotely v Mariánských Lázních. Hotel Kavkaz na Goethově náměstí je ale už více než pětadvacet let nevyužívaný a chátrá. Před více než rokem se tam dokonce propadla tři patra, část hotelu tak musela být zdemolována. Kdysi ale Kavkaz v Mariánských Lázních vyhledávali nejprominentnější hosté z celého světa. Když byl v roce 1821 otevřen, navštívil jej například slavný německý básník Johann Wolfgang Goethe. Velice si jej oblíbil také anglický král Edward VII. V Mariánských Lázních se pro něho stal velmi příjemným útočištěm při jeho lázeňských pobytech v rozmezí roků 1897 až 1910. Hotel Kavkaz, který je v soukromých rukách, má ale v současné době naději na opravu. Na už v minulosti plánovanou rekonstrukci bylo vydáno v roce 2013 stavební povolení, před několika lety však byly rozsáhlé opravy odloženy. „Důvodem pozastavení rekonstrukce byly příliš vysoké náklady,“ konstatoval Leo Novobilský, generální ředitel společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně, která hotel Kavkaz vlastní. V současné době majitel jedná s památkáři o tom, jak mu vrátit zašlou slávu.