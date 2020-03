Ta ho při svém koncertu v Chebu před několika lety pozvala i na jeviště jako hosta. Rozpovídal se pro Deník, jak na zpěvačku vzpomíná.

Jak jste se dozvěděl, že vaše dlouholetá kolegyně a kamarádka, zpěvačka Eva Pilarová, odešla z tohoto světa?

Představte si, že zrovna den před jejím odchodem jsem si psal s jednou mou kamarádkou, redaktorkou nejmenovaného bulvárního listu, a prosím ji, kdyby náhodou mluvila s Evou Pilarovou, jestli by jí vyřídila, že ji mám moc rád a držím jí palce k uzdravení. A druhý den ráno mi redaktorka píše, tak, Hynku, už to nevyřídím, Evička nám odešla. Co na to můžu říct, neměl jsem slov, hodně mě to dostalo. Před dvěma roky odešla moje mamka, teď Eva. Bolest zažívám dvakrát. Jako když odešlo to nejkrásnější období, které jsem v životě zažil. Vděčím Evě za mnoho a vážím si toho. Vzpomínky vím ale, že zůstanou. Je mi moc líto Honzy, jejího manžela, který s ní prožil 35 let. Jinak představte si, že první naše společné vystoupení se uskutečnilo právě v mém rodném Chebu, vystoupil jsem jako její host. Byl to rok 1989. Na ten den se zapomenout nedá. Plný sál, potlesk, úspěch. Byl jsem tehdy moc šťastný.

Jaká cesta vás k Evě Pilarové zavedla?

Je to už velmi mnoho let. S Evou jsme se poznali osobně, když mi bylo jedenáct let, obdivoval jsem ji už tedy jako malý kluk. Maminka mě v mé vášni ke zpěvačce podporovala, psala omluvenky ve škole a jednou jsem to nevydržel a šel za ní do šatny. „Paní Pilarová,“ oslovil jsem ji těsně před jejím nástupem na jeviště, „potřebuji od vás poradit,“ a pustil jsem jí mnou nazpívanou píseň, audiozáznam z České televize z Celostátní soutěže v sólovém zpěvu, kde jsem tehdy zvítězil. Eva mě pochválila, řekla, že mám velký talent, což mě vážně hodně povzbudilo, takže jsem se osmělil k ještě drzejší otázce. A nepřijela byste si do Chebu se mnou zazpívat? Eva se tehdy usmála a se slovy „napiš mi a domluvíme se“ se rozloučila a pak skutečně přijela.

A kdy jste se viděli či mluvili spolu naposledy?

Poslední tři roky jsme spolu mluvili jen po telefonu. Eva měla být se Zdeňkem Troškou totiž jako hlavní kmotra mé autorské knihy Od banánu ke hvězdám. Kvůli zdraví už tehdy nemohla. Zavolal jsem jí proto rovnou při křtu z pódia, Eva popřála knize jen to nejlepší a zároveň řekla, že není všem dnům konec a že si někdy jindy třeba zazpíváme zase duet. Bohužel, toho už jsem se nikdy nedočkal. Vloni jsme společně s Bohušem Matušem a Evou měli účinkovat na festivalu Pornciunkule 2019, Eva opět kvůli zdraví účast zrušila. Takže jsme si jen volali.

Jak prožíváte současnou dobu nákazy, co Vaše plány?

Den před tím, než vyhlásili stop kulturním akcím jsem ještě stačil odzpívat na akci k MDŽ V Krásném Dvoře. Oslovili mě opět po 2 letech. V Divadle ve Františkových Lázních jsem měl zpívat sólově i v duetech s Bohušem Matušem na akci Vyhlášení nejlepších sportovců, ale nedávno mi Mirek Sabadin psal, že je to zrušené, což jsem vlastně i očekával a chápu to. Ještě těsně před nařízením vlády jsem stihl společný koncert s Josefem Fouskem v Lovosicích. Jinak minulý měsíc jsme začali také natáčet klip na jednu moji novou píseň s názvem Vítr, je stylu pop-rocku, je to svižná a chytlavá melodie, napsal ji Pavel Ryška. Teď tedy budeme čekat co bude dál, cítím to tak, že žít se musí i v této době, ale na druhou stranu ale musíme dělat vše proto, abychom byli zdraví a nepanikařit. Nelze ignorovat to co se děje. Až tohle období skončí, budu kromě koncertu a vystoupení pokračovat dál v natáčení nového CD pro zimní čas. Nechte se překvapit milí přátelé, přeji Všem zdraví, zdraví, je to opravdu to nejcennější co máme.