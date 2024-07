Jako prvního ve výběrovém řízení, a tudíž ředitele chebského gymnázia, vyhodnotila komise se souhlasem krajských radních Antonína Jalovce, současného krajského zastupitele. Ten do voleb kandidoval za STAN, KOA, VPM a TOP 09.

Na druhém místě skončila zástupkyně odcházejícího ředitele Radka Králová, kterou onen účastník soutěže považuje za nejlepší volbu vedení chebského gymnázia. "Je uznávanou pedagožku školy s dlouholetou praxí a ideální kandidátkou pro tuto pozici," zdůrazňuje účastník řízení. Naopak Antonín Jalovec, který na této škole učil a posléze byl zvolen starostou Chebu, není pro tuto klíčovou roli podle něj vhodný. "Jeho veřejné vystupování a prezentace nejsou v souladu s požadavky na moderní a progresivní vedení vzdělávací instituce. Nejsem si ani jist, vzhledem k jeho dlouholetému uvolnění pro výkon veřejné funkce, že se Mgr. Jalovec pravidelně aktualizuje v oblasti vzdělávání a řízení školy," tvrdí stěžovatel.

Svá tvrzení podložil výsledky, jichž oba uchazeči v konkurzu dosáhli. Poměr hlasů měli oba tři ku třem, čímž je podle něj pořadí, v němž je na prvním místě Antonín Jalovec a až na druhém Radka Králová, zpochybněno. Protože Antonín Jalovec žádné první místo podle něj neobsadil. "Věřím, že po pečlivém zvážení všech mých připomínek povede k zamyšlení nad výsledky konkurzu a zajištění toho, že na tento post bude vybrán ten nejvhodnější kandidát. A převáží zájem školy na zájmem politickým," podpis účastník konkurzu.

Jeho kritiku ovšem ostře odmítl Jindřich Čermák (Piráti), krajský radní pro školství, který zdůraznil, že si za naprosto nestranným a nepolitickým pohledem u všech výběrových řízení stojí.

"V konkurzu na ředitele Gymnázia Cheb byli čtyři z pěti uchazečů označeni jako vhodní, přistoupilo se tedy k určení pořadí. Všichni členové komise shodně dali na první nebo druhé místo paní Královou a pana Jalovce – celkově tedy obdrželi čtyři první a čtyři druhá místa. Dále mi dovolte citovat odstavec 5 vyhlášky: Prvním v pořadí se stává uchazeč s nejnižším součtem umístění podle pořadí jednotlivých členů komise, přičemž jedno nejlepší a jedno nejhorší hodnocení každého z uchazečů se nezapočítává. V případě rovnosti nejnižšího součtu umístění více uchazečů se stává prvním v pořadí uchazeč, který získal nejvíce prvních míst. Je-li takto hodnoceno více uchazečů, je rozhodující umístění uchazeče v pořadí předsedy komise.“ Proto tedy mohlo být výsledné pořadí 3:3." vysvětlil radní Čermák shodu ve výsledku konkurzu u obou účastníků.

Vyhláška ale podle něj nezná rovnost pořadí. "Proto byl, v jejím souladu, na první místo určen pan Jalovec. Zároveň bylo upozorněno na rozhodující slovo zřizovatele, tedy Rady Karlovarského kraje. Ta má pravomoc vybrat libovolného uchazeče, i když tak obvykle nečiní. Kolegyním a kolegům byla vždy zdůrazněna rovnocenná pozice, stejně jako v obdobném případě jiného konkurzu. Stejně pečlivě to bylo vysvětleno členům konkurzní komise," konstatoval krajský radní pro školství.

Ale pak přitvrdil. "Pokud radu a konkurzní komisi obviňujete z nedostatku transparentnosti a férovosti, tak pevně doufám, že obdobné připomínky obdržela od vás také Česká školní inspekce. Rád bych vám připomněl, že Rada Karlovarského kraje obsazuje čtvrtinu členů konkurzní komise. Další člen je jmenovaný krajským úřadem, v tomto případě to byl vedoucí odboru školství, o jehož integritě nemám absolutně žádné pochybnosti, které, mimo jiné, vychází z jeho dlouholetého působení mimo Karlovarský kraj. Do výběru dalších pěti členů nemůže rada naprosto žádným způsobem zasáhnout. Spekulování o „auře konkurzu“ a o „silné politické pachuti“ je nejen pro mě velmi urážlivé. Do průběhu nezasahuje žádný z mých kolegů, nezažil jsem, až na vás, žádný pokus o lobbování," uzavřel spor radní Jindřich Čermák.