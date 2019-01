Karlovarský kraj – Mnoho obyvatel kraje nazlobila zpráva, že bude od dubna zpoplatněná rychlostní silnice R6.

Na dostavbu R6 čekali řidiči z Karlovarského kraje dlouho. | Foto: Deník/Roman Cichocki

Krajští politici se situaci snaží řešit, podle ministerstva ale pozdě. Kraje odmítá, že ho problematika nezajímá.

Podle mluvčího Ministerstva dopravy Martina Nováka je o zpoplatnění R6 rozhodnuto od podzimu. „Návrh vyhlášky prošel klasickým meziresortním připomínkovým řízením. Avšak Karlovarský kraj neuplatnil v té době žádnou připomínku,“ sdělil s tím, že v opačném případě by muselo začít s krajem jednat. „Každá stavba typu dálnice či rychlostní komunikace je dle zákona zpoplatněna. V tomto případě rychlostní komunikace R6 nemůže být výjimkou. Nejedná se o jeden dva kilometry, ale jde o souvislou cestu v délce téměř 40 kilometrů,“ dodal.

Hejtman Josef Novotný (ČSSD) zdůraznil, že už v minulosti jasně dal najevo, že je proti zpoplatnění R6. „Jedná se o dost laciné vyjádření. Ministerstvo poslalo návrh vyhlášky, který našim úředníkům nepřipadal formálně a právně chybně vyhotovený a proto k tomu jak byla zpracována neměli připomínek,“ řekl hejtman. „To ale neznamená, že s poplatněním souhlasíme. Už dlouhou dobu tvrdíme, že se nám tento krok nelíbí a to jsme jasně deklasovali,“ doplnil hejtman Karlovarského kraje.

Stejného názoru byl i jeho náměstek Petr Navrátil (ČSSD). „Úředníci tam skutečně neviděli ve vyhlášce chybu v jejím zpracování a ani bych neřekl, že měli důvod myslet si opak,“ řekl náměstek. „Na druhou stranu nejde o potvrzení, že zpoplatnění R6 nás nezajímá. To je nesmysl a myslím, že každý ví, že na zpoplatnění máme negativní názor,“ řekl náměstek.

Ten vysvětlil i hlavní důvody, proč se Karlovarskému kraji nelíbí fakt, že by motoristé měli za jízdu po R6 platit. „Těch důvodů je celá řada. Například není kvalitní objízdná trasa, kterou by mohli využívat lidé, kteří nepotřebují jet po R6. Navíc silnice není dokončená, takže zatím bezproblémové napojení na Prahu zatím nenabízí. Je tady samozřejmě i aspekt finanční. Karlovarský kraj je nejchudší a myslím, že i k tomuto smutnému faktu by se mělo přihlížet,“ nastínil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrátil.

Propojení rychlostní silnice R6 mezi Karlovými Vary a Chebem by měla být dokončena letos v dubnu.