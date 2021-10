Mezi oslovenými lídry nechybějí ani tři současní poslanci, kteří mandát obhajují znovu, tedy Jana Mračková Vildumetzová (ANO), Karla Maříková (SPD) a Petr Třešňák (Piráti). Deník oslovil také koalici SPOLU, ČSSD, KSČM, Přísahu a lídra Trikolory, Svobodných a Soukromníků.

Anketa pro ně nebyla jednoduchá, na skutečně palčivé problémy dneška mohli reagovat stručně. Museli se rozhodnout mezi ano, tudíž souhlasím, nebo ne, to odmítám. Případně dotaz vynechat. Uvnitř listu se tak dozvíte, zda lídři například podpoří čtyřdenní pracovní týden, zda by souhlasili s vystoupením České republiky z NATO nebo zda by podpořili vyšší daň pro lidi s vyššími příjmy či zda by zvedli ruku pro návrh, že by si lidé, kteří se nenechali očkovat, měli testy na covid platit sami.

Po uplynulé čtyři roky měl Karlovarský kraj ve Sněmovně pět poslanců. Zda obhájí jejich stejný počet i pro příští volební období, to záleží na voličích a jejich účasti v nadcházejících volbách.

