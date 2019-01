Karlovy Vary - Radní čekají na odborné posudky

Národní dům | Foto: DENÍK/Jana Kopecká

Společnost Eltodo, která rekonstruuje Národní dům, zatím nemá od vedení města souhlas k prodloužení smlouvy, podle níž má opravu objektu dokončit do 31. prosince 2013. Eltodo tvrdí, že rekonstrukce minimálně o čtyři měsíce zpozdí archeologický průzkum.

„Odmítáme vystavit bianco šek. Chceme znát konkrétní dobu archeologických prací a ujasnit si situaci,” vysvětlil primátor Petr Kulhánek.

Eltodo zatím práce na opravě Národního domu zastavilo a nyní čeká na výsledky posudků. Teprve pak se jeho žádostí bude podle primátora rada zabývat. Pokud by Eltodo souhlas s prodloužením doby trvání rekonstrukce Národního domu nezískalo, za každý den prodlení by firmě hrozila sankce ve výši dvou set tisíc korun denně. Eltodo proto ale vedení města žádá o posunutí této lhůty do dubna roku 2014.

Archeologové totiž v areálu Národního domu odkryli základy neznámé stavby. „Možná, že jsou to základy kostela ze začátku dvacátých let, jak Eltodo naznačuje, ale spíše půjde o základ pro lehčí stavbu. Může to souviset s židovským kongresem, který se v Karlových Varech v tuto dobu konal. O tom všem ale musí rozhodnout odborníci,” uvedl náměstek Jiří Klsák.

V Národním domě musel o uplynulém víkendu zasahovat také pyrotechnik. „V Zeyerově ulici byl nalezen granát z druhé světové války. Přivolaný pyrotechnik ho zajistil a odvezl,” řekla Kateřina Böhmová.⋌