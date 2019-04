„Rozdělili jsme přibližně 593 tisíc, zatímco v prvním pololetí loňského školního roku to bylo téměř 1,8 milionu,“ vyčíslil krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč. Krajská stipendia jsou vyplácena žákům středních škol zřizovaných krajem s výjimkou gymnázií a lyceí, kde se podle slov radního Bradáče dá předpokládat, že jsou studenti dostatečně motivovaní a podporu nepotřebují. Z celkového počtu přibližně 4700 žáků získalo stipendium 371.

A v čem se tedy podmínky natolik zpřísnily, že pro řadu žáků se krajské stipendium stalo nedosažitelným? Tak v první řadě se nevyplácejí dvě stipendia, motivační a prospěchové, ale pouze jedno. Zrušeno bylo to motivační, které dostávali za pravidelnou docházku. Podle slov kraje nenaplnilo očekávání. Vypláceno už je tak pouze prospěchové, které nyní zahrnuje prospěch i docházku. A i tady jsou kritéria přísnější. Prospěch do 1,5 s vyznamenáním a započítává se nejen docházka na vyučování, ale i na praxi. „Domnívám se, že je to posun k lepšímu. Stipendia dostávají opravdu ti, kteří si je zaslouží. Za sebe zvažuji, jestli to zpřísnění, co se týká prospěchu, nebylo příliš tvrdé,“ konstatoval radní Bradáč. Na hodnocení je ale podle jeho slov brzy. Na konci školního roku kraj vše vyhodnotí a posoudí dopad. „Že je to třetina oproti tomu, co bylo, něco signalizuje. Otázka je, co,“ dodal.

Pokles v počtu odměněných žáků zaznamenali i na Integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolově (ISŠTE). V 1. pololetí loňského roku bylo 160 žákům vyplaceno motivační stipendium ve výši 315 tisíc a prospěchové 27 žákům ve výši 27 tisíc. Někteří z nich přitom obdrželi obě. Letos na stipendium dosáhlo jen 19 žáků, kterým bylo rozděleno 34 tisíc. Prváci získávají 1000 korun, druháci 1500 a žáci 3. a 4. ročníku 2000 korun. „Já jsem spokojen. Na všem se dá zapracovat, ale tenhle systém je lepší než minulý,“ shoduje se s krajem ředitel školy Pavel Janus. Jak potvrdil, podnět na změnu pravidel přišel od odborné školské veřejnosti, ředitelů škol. „Vnímali jsme, že prostředky kraje se dají ušetřit anebo přesměrovat a opravdu motivovat žáky. Když si budete plnit povinnosti, budete odměněni. Proč ne? Doba se mění a motivovat žáky je čím dál složitější,“ je přesvědčen ředitel.

Splnit průměr do 1,5 a mít pravidelnou docházku bez neomluvených hodin nebyl v 1. pololetí problém pro Ladislava Švehlu, který na ISŠTE studuje prvním rokem elektrotechniku. „V dalších letech to ale určitě bude těžší. Bude přibývat látka a bude náročnější, udržet průměr tak bude složitější,“ uvedl.