Památky v Karlovarském kraji jsou už otevřené. Ztráty po pandemii budou ale obrovské.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Jen dosavadní propad na třech zámcích v kraji, které jsou pod správou Národního památkového ústavu, to je Valeč, Bečov nad Teplou a Kynžvart, je tři miliony korun. „Běžně by do konce května navštívilo tyto tři objekty kolem třiceti tisíc lidí, dnes jsme na čtvrtině,“ říká ředitel Územní památkové správy v Praze Dušan Michelfeit.