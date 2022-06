„Stomatologie se u nás opravdu ve velkém rozjela. Ordinace funguje od ledna a má má zcela plno. Je tu ale neděje, že manželka našeho pana zubaře, která je nyní na mateřské dovolené a je rovněž stomatoložka, služby centra ještě rozšíří. Máme tu dokonce připravené i prostory pro dentálního hygienistu,“ říká starosta Miroslav Egert.

Přestavba přišla město přibližně na čtyři miliony korun. Zubař dostal ordinaci do nájmu včetně pořízeného nábytku. I když vedení města nejdříve uvažovalo v tomto domě jen o stomatologickém centru, nakonec to vypadá, že se v něm rýsuje malé nové městské zdravotní středisko. „Tentokrát za námi přišla obvodní lékařka pro dospělé, která má ordinaci v jiném domě na náměstí, že by nebylo špatné v tomto domě zřídit i ordinaci praktického lékaře. A my to odsouhlasili. Ordinace se nyní buduje v přízemí objektu. Už finišujeme, na podzim by se sem měla stěhovat,“ upřesňuje starosta Bochova Egert.

Bohužel, jak je v současné době obvyklé, i tato lékařka se ale pomalu blíží důchodovému věku. Místní mají ale štěstí, protože podle starosty za sebe slíbila náhradu.

Bochovští by stejně jako v jiných městech rádi uvítali také pediatra. Dětská lékařka ve městě přitom svou dlouholetou praxi měla, ale skončila před dvěma lety a od té doby se žádný nástupce nerýsuje. „Sehnat nějakého dětského lékaře, který by u nás ordinoval, ale není naprosto v našich silách a možnostech. Stále tedy nemám pro naše rodiče v tomto směru dobré zprávy,“ dodává starosta.