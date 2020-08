Ani milion korun nepřilákal do Mariánských Lázní nového zubního lékaře. „Někteří lékaři o to, otevřít si v lázních ordinaci, zájem projevili. Měl jsem několik zájemců a absolvoval jsem řadu schůzek. Potom se ale už zájemci neozvali,“ posteskl si starosta Mariánských Lázní Martin Kalina.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Nabídka městské dotace ve výši jednoho milionu korun je ale stále platná, a tak ve městě doufají, že se přece jen podaří zubního lékaře do Mariánek nalákat. „Před časem jsme zaznamenali nárůst nedostupnosti stomatologické péče. Současní zubaři jsou přetíženi prací, a proto odmítají nové klienty,“ uvedl Martin Kalina. V posledních letech ukončili praxi dva zubaři, další už mají jen několik let do penze. „Někteří v ní dokonce už jsou, ale nemají ordinaci komu předat a cítí morální závazek se svou praxí i nadále pokračovat,“ řekl radní Josef Pavlovic.