„Karlovarský kraj již učinil veškeré nutné, možné a potřebné kroky, aby zubní pohotovost ve všední den zachoval. Snažili jsme se vyjít vstříc zubařům a byli jsme připraveni přijmout jejich finanční požadavky i úpravu provozní doby. Bohužel zubaři naši nabídku neakceptují a odmítají sloužit pohotovostní službu v Karlových Varech. Od dubna tak budou muset pacienti s problémem dojíždět na pohotovost do jiných krajů, a to vnímám jako velký problém. Protože se tímto řešením nechci smířit, oslovil jsem předsedu Oblastní stomatologické komory Karlovarského kraje,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Karlovarský kraj byl loni v prosinci postaven ze dne na den před rozhodnutí oblastní stomatologické komory, že od 1. ledna 2023 nebudou její členové sloužit ve všední den zubní pohotovostní služby v Karlovarském kraji. Řadou osobních jednání a výraznou finanční motivací z rozpočtu kraje se podařilo zubní lékaře přesvědčit, aby pohotovostní služby v pracovní dny zajistili ještě 1. čtvrtletí letošního roku. Kraj tak získal čas pro vypsání veřejné zakázky.

Do ní se však žádný ze zubařů nepřihlásil. Podle předsedy oblastní stomatologické komory dochází k přetížení pohotovostní služby, a to především proto, že pacienti vnímají pohotovost jako alternativu standardního ošetření, což není jejím primárním posláním. Má se jednat o ambulantní péči v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršené průběhu onemocnění. „Budeme se i nadále snažit tento problém řešit a najít vhodné řešení. Pro veřejnost je rozhodně velmi důležitá informace, že zubní lékaři mají ze zákona povinnost vyšetřit a případně i ošetřit každého, tedy nejen jejich pacienta, který se v rámci ordinačních hodin dostaví do ordinace s bolestivým nebo jiným neodkladným stavem. Jsem přesvědčen o tom, že pokud bude dodržována tato povinnost zubních lékařů, značně klesne potřeba služeb lékařské pohotovosti,“ doplnil hejtman Petr Kulhánek.

Zajištěna zůstane zubní pohotovost v době víkendů a státních svátků, a to v Karlových Varech, Sokolově a Chebu. V Karlových Varech v budově vedle areálu Nemocnice Karlovy Vary vpravo, přístup je ze Zbrojnické ulice, telefon je 359 882 630, provozní doba je 9 až14 hodin. V Sokolově funguje zubní pohotovost v areálu Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon C, 3. patro, telefon 352 520 195, v sobotu, neděli a svátcích 9 do 14 hodin. V Cheb je pohotovostní služba zajištěna v době od 9 do 14 hodin ve vlastních ordinacích stomatologů. Rozpis aktuálně sloužících lékařů je uveden na krajských stránkách ZDE>>>.