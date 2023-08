Kvůli absenci nepřetržité veterinární pohotovosti v Karlových Varech jsou majitelé zvířat mnohdy nechtěně nuceni přihlížet, jak jim zvíře bez pomoci umírá před očima. Mohlo by se to ale změnit. Impulsem pro jednání s Veterinární komorou byl případ z loňského roku, kdy Karlovaračka Hana Vimrová čekala pět hodin v noci na veterináře, kterého volala kvůli kolice svého osmnáctiletého koně. Nakonec přijela veterinářka až z Prahy. Dorazila ale až příliš pozdě a nezbývalo jí nic jiného, než konstatovat, že už není pomoci a že může zvíře jedině uspat. Redakce Deníku tehdy o tom informovala a obrátila se na hejtmana Petra Kulhánka, zda by tuto situaci nemohl kraj změnit. Hejtman přislíbil, že zahájí příslušná jednání.

Po roce ovšem stále nepřetržitá veterinární v kraji nefunguje. „Do konce roku to chceme mít ale vyřešené,“ uvedl nyní hejtman Kulhánek.

Jednání s veterináři už Karlovarský kraj zahájil, jenomže zatím nedopadla s potřebným efektem. „Z padesáti se nám přihlásilo jen deset. Aby pohotovost mohla fungovat 24 hodin a sedm dní v týdnu, potřebujeme jich ideálně patnáct až dvacet. Čekali jsme větší reakci,“ vysvětlil hejtman.

Podle něho dohoda narazila na způsobu financování. Kraj se tak snaží zjistit, kolik by tato služba stála. „Jisté je, že Karlovarský kraj bude partnerem této aktivity. A jisté také je, že klienti, tedy majitelé zvířat, kteří budou pohotovost využívat, budou za službu platit. Musíme nastavit cenové podmínky, a to nejen ve vztahu k majitelům zvířat, ale i k veterinářům. Musíme určit odměnu, která by pro ně byla akceptovatelná pro předpoklad, že do pohotovostního vztahu vstoupí,“ pokračuje karlovarský hejtman.

Cortez, který se bohužel nedočkal pomoci.Zdroj: Archiv Hany Vimrové

Zatím tedy nejsou jasné finanční podmínky. Jasné není ani to, jakým způsobem bude pohotovost fungovat, tedy kde. „Jednou z variant je, že veterináři budou sloužit na veterinární ambulanci ve Dvorech a nebo bude určen měsíční přehled, v němž bude rozepsáno, kdy a kde jaký veterinář slouží,“ uzavřel Kulhánek.

Problémem, proč je o pohotovost tak malý zájem, je, že veterináři bývají značně vytížení přes den. Navíc je zde málo specialistů pro velká a hospodářská zvířata.