Rada města už na řízení čtyř městských firem vyhlásila výběrová řízení.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

Přestože se dvanácti karlovarským opozičním zastupitelům (Piráti, Karlovarská občanská alternativa a KSČM) podařilo kvůli odvolání ředitelů čtyř městských příspěvkových organizací, personálním změnám v poradním sboru Kanceláře architektury města a upraveným jízdním řádům v městské hromadné dopravě prosadit zasedání mimořádného zastupitelstva, bylo to vlastně to jediné, s čím uspěli. Koalice (ANO, ODS a Karlovaráci) jim všechny návrhy smetla ze stolu a kritiku tvrdě odmítla. „Tímto krokem jste destabilizovali čtyři příspěvkové organizace a nerespektovali jste pravidla slušného chování. Odvolání ředitelů nebylo provedeno s dostatečným předstihem, s rozmyslem a předvídavostí,“ uvedl zastupitel Petr Kulhánek(KOA). Podle něj i opozičních zastupitelů by rada neměla odvolávat ředitele při absenci jejich pochybení, které podle nich radní neprokázali. Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) ale radní postupovali promyšleně a vůbec nešlo o zbrklý krok. „Jednali jsme s nimi na začátku roku 2019, kdy byly provedeny audity těchto společností. Nebyli jsme s jejich prací spokojeni, což dokazuje, že zůstali bez odměn. Koncepci nepředložili během celého roku,“ uvedla. Také podle náměstka Petra Bursíka (ODS) dostali odvolaní ředitelé rok na to, aby svou práci představili, což neučinili. „Například v případě Lázeňských lesů nám vytýkáte, že ředitele odvoláme při kalamitě kůrovce, který tady není. Je tady jen 1 200 kubíků kalamitního dřeva,“ vytkl opozici Bursík.